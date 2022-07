A napközis tábor emellett meglepetéseket is szokott tartani a gyerekek számára, volt, hogy a Balatonra mentek el fürdeni, máskor pedig Budapestre kirándultak, ahol a Parlamentbe is ellátogattak, és ahol Bányai Gábor, Kiskunhalas egyéni országgyűlési képviselője látta vendégül a népes gyereksereget. Sok egyéb mellett megnézték a kupolateremben kiállított Szent koronát, a felsőházi üléstermet és az Országház legnagyobb teraszáról a Dunára táruló látképet – mesélte Szabó Tünde, aki arról is beszélt, hogy idén is megszervezik a pótvizsgára készülőknek a kéthetes felkészítő tábort.

Augusztus elsejétől, jövő hét hétfőtől szintén a cigány közösségi házban, történelem, matematika, magyar irodalom-és nyelvtan, illetve angol nyelvből pótvizsgára való felkészítő tábor indul, idén a először az általános iskolások mellett középiskolások számára is, és ahova nemcsak a roma gyerekeket, hanem bárkit jelentkezhet, akinek segítségre van szükséges a felkészüléshez. Előzetesen a 77/528-066-os telefonszámon lehet jelentkezni munkanapokon reggel 8 órától délután 14 óráig.