Tábori megbeszélés Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy több mint negyvenéves képpel elevenítené fel régi szép emlékeit. A fotó 1980-ban készült Ágasegyházán, egy tábori megbeszélés és egyeztetés alkalmával. Balról jobbra: Ázsóth Tamás csapatvezető, Szórád István csapatvezető, valamint a járási úttörőtitkár és Németh Erzsébet ifivezető.

Dalos találkozó Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus régi emléke a zenéhez kapcsolódik. A Keceli Általános Művelődési Központban a nyolcvanas években dalos találkozókat rendeztek. A környékbeli települések kórusai, citerásai léptek fel a magas színvonalú zenei eseményen. A felvétel a keceli asszonykórus és a gyermek citerások műsorát örökítette meg. Vezetőjük Liska Pál (balról), aki maga is híres citerás volt.

Ünnepség Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona egy több mint negyvenéves fotóval nosztalgiázna, mely egykori munkahelyéhez kötődik. Évtizedeken át a Csanyi úti Vegyipari Gépgyárban dolgozott. Ez a felvétel az 1979. április 4-ei ünnepséget idézi meg a gyárban, melyen a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai adtak műsort.

Író-olvasó találkozó Kecskemétről Kovács István József költő, a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének elnöke egy író-olvasó találkozó emlékét elevenítené fel. Ezen az 1993-as felvételen éppen nyugdíjasoknak adtak műsort az amatőr költők és írók.

Katonazenekar Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes nyolc évtized távlatába kalauzolja el olvasóinkat. A Kecskemétre települő Magyar Királyi Zrínyi Miklós 7. honvéd gyalogezred 1941 áprilisában részt vett a Délvidék egy részének visszacsatolási hadműveleteiben. Az ezred kötelékében lévő zenekar mindenhová követte az egységet. A 35 fős zenekarban Varga Lehel volt az ezreddobos, a vezetője pedig Jatzkó Rezső hadnagy karmester. A csoportkép Újvidéken készült, melyen látható még többek között Bitó István, Szeverényi István, Dankó Géza, Kovács Ferenc, Kállai Árpád, Nádas István, Persely László zenészek.

Családi album Lakitelekről Elek Istvánné Budai Erzsébet a családi fotókkal mindig szívesen nosztalgiázik. Ez a fénykép is része a családi albumának, melyen Magó Erzsébet, Tót Ilona és Tót Károlyné látható.