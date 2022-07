Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Katonaélet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes újabb katonai fotóval idézné meg a régi időket, mely családi kötődésű. Nagybátyja, Kenyeres Ferenc honvéd több alkalommal is szolgált Magyar Királyi Honvédség kötelékében. A fotón egy DKV típusú parancsnoki autóban látható, amelynek a rendszáma: A 930. Kenyeres Ferenc 1944-ben a szegedi V. Fogatolt Vonatosztály állományában szolgált. A túlerőben lévő szovjet alakulatok elől vonultak visszafelé. December 23-án Káposztafalvánál melegedet nyolc társával a tábortűznél, amikor szlovák partizánok barbár módon lemészárolták őket. Abban a faluban közös sírban lettek elhantolva.

Irodalmárok

Kecskemétről Kovács István József költő, a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók ­Baráti Körének elnöke egy újabb irodalmi emlékét elevenítené fel. 1984-ben az amatőr költők-írók társaságával (AKISZ) a Margaréta Nyugdíjas Otthonban léptek fel, a nyugdíjasok nagy örömére. A társaságot képviselte többek között Olvasónk (balról az első), Kovács László költő, Herczeg Lajos költő és Czakó Ferenc író.

Régi emlék

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona egy több mint harmincéves fotóval elevenítené fel a kedves emlékeit, melyek közül számos kötődik egykori munkahelyéhez. Évtizedeken át a Csanyi úti Vegyipari Gépgyárban dolgozott, férjével együtt. Ez a felvétel férjéről (balról) és a nyugdíjba vonuló Szabó József „Dögol” bácsiról készült 1991-ben. Olvasónk tavaly vesztette el szeretett férjét, akinek emlékét a szívében őrzi.

Ballagás

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy ballagási fényképpel nosztalgiázna, mely az 1994/95-ös tanév végzőseit örökítette meg a keceli Általános Művelődési Központ általános iskolájában. A 8/a osztályosokat Olvasónk, az iskola akkori címzetes igazgatója vezette fel az ünnepségen, a sportcsarnokban. Az első sorban Olvasónktól jobbra Herczeg Judit ballagott.