Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük.

Palackozó

Jakabszállásról Szabó Mihály nyugalmazott polgármester a község életéből egy sokak számára kedves emléket idézne fel ezzel a fotóval, mely 1992-ben a Palackozó üzemben készült. A Palackozóban mintegy hatvan dolgozót foglalkoztattak, akik szabadidejükben örömmel vállalták társadalmi munkát is a község fejlődéséért.

Katona élet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy 1914 decemberi katonai fotóval idézné meg a régi időket. Kecskeméten az első világháború sebesültjeinek egy csoportját mutatja be a felvétel a hadikórházzá alakított Cserepes Kórház előtt. Középen fekete ruhában Szabó Imre, bal szélen pedig Schmidt János főápoló látható, mellettük a vöröskeresztes hadi ápolónők, illetve a sebesült és lábadozó katonák.

Asszonykórus

Soltvadkertről Szabó Sándor régi kedves emlékét osztaná meg. Már 15 éve, hogy megszűnt a soltvadkerti Nosztalgia Asszonykórus, mivel sajnos sokan elhunytak a tagok közül. Olvasónk volt a kórus egyetlen férfi tagja. Ma is szívesen gondol az asszonyokra, többek között Hódosné Juliskára, Deák mamára, Bús nénire. Levelét egy idézettel zárta: „Vándor csalogányként szálltak el az évek, De a szívünk mélyén régi álmok élnek.”