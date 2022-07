Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Olvasói fotó

Emlékezés a hősökre

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes két évtized távlatába kalauzolja el olvasóinkat. Kecskeméten, a Mollináry hősi emlékműnél 2002. május 26-án emlékeztek meg a hősökről. Az ünnepség résztvevői többek között: Pap Tivadar, dr. Kováts Andor, Nyitray András, Gyenes Sándor, dr. Juharos Imre, Nagy István, dr. Szabó Dénes, Szeverényi István, dr. Jósa Iván, Simon Balázs, Pásztor Ferenc, Novák Ferenc, Jankahídy Ottó, Dorogi Károly, dr. Földi János, Irházi Gyula, Kováts Györgyné, Józsa Lajos, dr. Károlyfalvi József.

Olvasói fotó

Csiperós emlék

Kecskemétről, Kovács István József régi fotója egy kedves csiperós emlékét idézi fel 1996-ból. Az Európa Jövője nemzetközi gyermekfesztiválon hagyomány volt korábban, hogy a Csalánosi erdőben pikniknapot tartottak a külföldi vendéggyerekeknek és a fogadó magyar családoknak. Olvasónk birkózóként elhivatott volt a sportolás népszerűsítéséért. A Csiperón a Kunsági Hagyományőrző Küzdőjátékokkal várták a gyerekeket.

Olvasói fotó

Végzősök

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy nagyon régi iskolás képet mutatna be, mely felesége régi szép iskolás éveit idézi meg. A fotó az 1950/51-es tanévben örökítette meg a végzős nyolcadikos leányosztályt. Az alsó sorban balról: Toldi Gizella tanárnő, Légrády Ferencné Darczi Margit osztályfőnök, Nagy Sándor igazgató, Szittyavári József igazgatóhelyettes, Farkas Veronika tanárnő, Hős Zoltán tanár. A legfelső sorban lévő tanárok balról: Pataki Miklós, Várnai Ferenc, Jónás János, Böndör János. A középső sorban látható olvasónk felesége, Polyák Ilona diáklány (a fekete mellényes lánytól balra).

Olvasói fotó

Tánc

Kiskunmajsáról Rácz András Mátyásné Csóti Katalin régi iskolás emlékét osztaná meg. A kiskunfélegyházi Mezőgazdasági Technikumban hagyomány volt, hogy a harmadévesek adták a fenyőünnepséget. A műsor minden elemét ők maguk találták ki. A fotón a báli illemtan című műsor látható, melynek csattanója is volt. A fiúk úgy pörgették meg a lányokat, hogy a miniszoknya azért takarjon mindent, végül a vállukra ültették őket. A párok: Kulmann Gábor–Mészáros Melinda, Kecskés Béla–Haász Erzsébet, Bódi Antal–Csóti Katalin. Konferanszié: Boros József.

Olvasói fotó

Erdészek

Lakitelekről Elek Istvánné Budai Erzsébet a családi fotókkal mindig szívesen nosztalgiázik. Ez a fénykép is része a családi albumuknak, mely az erdészeti dolgozókat örökítette meg 1965-ben. Középen látható Elek István.

Olvasói fotó

Dolgozók iskolája

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy több mint hatvanéves képpel elevenítene fel régi ágasi emlékeket. A felvétel 1961-ben készült az Ágasegy­házai Központi Iskolában, a dolgozók iskolájának egyik osztályáról. A felnőttek komolyan vették a tanulást és a sok munka mellett szorgalmasan készültek. Olvasónk bízik abban, hogy sok ágasegyháziban ébreszt nosztalgikus hangulatot e fényképpel.