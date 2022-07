Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük.

Aratás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár az 1970-es éveket idézné fel e képpel, mely Ágasegyházán, egy családi aratást örökített meg. A fotón Somodi János és családja látható munka közben. Ma már ilyen látvány csodának minősül, pedig akkor természetes volt.

Helyi hősök

Hősökre emlékeznek Jakabszállásról, Szabó Mihály nyugalmazott polgármester ezzel a régi fotójával egy meghitt hagyományt idézne meg. Hosszú évekre tekint vissza, hogy megemlékeznek a helyi hősökről a templomban, illetve a temetőben. Ez a felvétel a 90-es éveket idézi meg. Gyakran vettek részt megemlékezéseiken a Történelmi Vitézi Rend tagjai. Ezen a fotón olvasónk (balról) látható vitéz Gyenes Sándor és dr. Juharosné vitéz Molnár Piroskával.

Családi album

Lakitelekről Elek Istvánné Budai Erzsébet újabb fotóval hívja nosztalgiázni a régi fényképek kedvelőit. Az 1943-as esztendőbe repítené olvasóinkat. A kép Budai Miklós és Magó Erzsébet esküvőjén készült Alpáron.

Esküvő

Kiskunmajsáról Rácz András küldte ezt a fotót, mely Mátyásné Csóti Katalin családi albumában található ez az 1944-es felvétel, mely nagynénje, Erzsébet és Bárkai Ferenc esküvőjén készült. A koszorúslányok között ott volt Erzsébet két testvére is, balról az első Mária, jobbról az első Rozália, olvasónk édesanyja. A lányok heten voltak testvérek, egy kislány sajnos néhány hónaposan elhunyt. A testvérek: Erzsébet, Mária, Ferenc, Rozália, Alajos és Jolán.

Zeneszó

Kecskemétről Kovács István József költő, a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének elnöke ezúttal irodalmi és kulturális körökhöz kötődő kedves emlékét osztaná meg ezzel az 1999-es felvétellel. A baráti kör találkozójának vendége volt a kecskeméti Obsitos citerazenekar, akikkel együtt énekelt Ambrus Edit erdélyi származású népdalénekes, Halasi Éva grafikus és vitéz Hunyadi Dalma.

ÁMK alapkőletétele

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus az egykori ÁMK-ra, azaz a keceli Általános Művelődési Központ alapkőletételére emlékezne vissza ezzel az 1978-as novemberi fotóval. Az ünnepségen jelen volt dr. Tolnai László, a megyei tanács általános elnökhelyettese. Az ÁMK több célra volt használható. Egy igazgatóság irányítása alá került az óvoda, az iskola, valamint a művelődési és sportlétesítmények. A közönség soraiban ott állt Polyák József, a művelődési központ vezetője. Az ő nevéhez fűződik a dzsúdóedzések tartása, mely sportágat Japánban tanulta meg. Szakosztálya is volt, fővárosi színészek is jártak hozzá. Sajnos ma már nem él.