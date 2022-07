A diákmunka egész évben működik, 16 év felett, akár a tanév során is vállalhatnak munkát a fiatalok. A nyári szünetben ez a korhatár 15 év. Sokan élnek is a lehetőséggel.

– Ebben az évben az előző évekhez képest magasabb a diákok részéről a kereslet a nyári munkák iránt. A legcéltudatosabbak, az előre tervezők, már április végén, május elején jelentkeztek, így ők a teljes munkakínálatból választhattak. Ahogyan haladtak előre a hetek, sok diákmunka állás betelt, de még most július közepén is tudunk munkát ajánlani annak, aki dolgozni szeretne – mondta Beke Ivett.

A kecskeméti Meló-Diák irodát nemcsak a helyi cégek, hanem a környékbeli vállalatok is keresik diák munkaerő igényeikkel. Így a tanulók több településből választhatnak, most például van lajosmizsei, félegyházi és tiszakécskei munka is.

– Nemcsak a dolgozni akaró diákok száma magas, szerencsére a kínálati oldal is bőséges. Egyre több a céges partnerünk, vannak újak is, akik idén először vették igénybe a diákmunka előnyeit. A cégek az élet nagyon sok területét képviselik. Vannak közöttük olyanok, akik kimondottan csak a nyári szünetre, a szabadságolások idejére keresnek diák munkaerőt. Akadt olyan cég is, aki ötven diákot alkalmaz az idei szezonban. Ugyanakkor egy élelmiszer, ruha üzlet vagy egy gyorsétterem egész évben fogadja a fiatalokat – tette hozzá a szakember.

A diákmunka kínálat nagyon sokszínű: a könnyű fizikai gyári munkától a gyorséttermi és bolti melón át a vendéglátásig bőségesen válogathatnak a fiatalok.

– Sok a visszatérő diákunk. Közülük többen ugyanahhoz a céghez jelentkeztek, ahol tavaly is dolgoztak, vagy korábban is jól érezték magukat, elégedettek voltak.

A fiatalok egy része egész nyárra vállal munkát, többen pedig egy-egy időszakra, néhány hétre vagy egy hónapra, hogy például összegyűjtsék a pénzt nyaralásra vagy fesztiválra

– jegyezte meg a projektvezető.

A diákmunkáért többnyire órabért fizetnek, ráadásul a bruttó bér egyenlő a nettó összeggel, hiszen a 25 év alattiak SZJA mentességébe ez a foglalkoztatási forma is beletartozik.

– Az órabéreknél az előírt minimum 1150 forint, idén az árak jellemzően 1200-1300 forint körül mozognak, de ettől vannak magasabbak is, beosztástól és a diák képzettségétől függően. A 2000 forint körüli órabéreket inkább az egyetemisták érhetik el, tanulmányaiknak köszönhetően, vagy például egy gyorsétteremben magasabb pozícióban – fejtette ki Beke Ivett.