A túra sík terepen amatőr és profi kerékpárosoknak, fiatalabbaknak és idősebbeknek, egyénileg és családoknak is ajánlott. A túra szakaszonként is teljesíthető az offline módon is működő, GPS térképnavigáció segítségével. Mivel a kerékpárút Kecskemét-Nyárlőrinc szakaszon még nincs kiépítve, ezért ennek a rövid szakasznak a megtételét vonattal javasolják, amelyen a kerékpár szállítása is megoldott. Az útvonal legnagyobb része kijelölt kerékpárúton vezet, illetve alacsony forgalmú közutakon.

Kiváló kikapcsolódási lehetőség a mozgásra, a környékbeli értékek megismerésére, a minőségi együtt töltött időre, a hétköznapok forgatagából való kiszakadásra.

Ne hagyjon ki egyetlen megállót sem, fedezze fel kerékpáron Kecskemét és térsége látnivalóit!

A túraútvonal letölthető a Kecskemét és térsége turisztikai mobilapplikációból http://aranyhomok.hu/hireink/elindult-a-kecskemet-es-tersege-turisztikai-applikacio , valamint a www.aranyhomok.hu honlapról.