A bajai Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékosok Nappali Intézménye (FONI) öt gondozottja négy napot töltött a hajósi alkotótáborban. A jókedvű csoport az Albrecht Dürer Művelődési Ház és Könyvtárban ismerkedhetett a festészettel, ahol Matteo Massagrande olasz festőművész és felesége Angéla segítették őket. – Szép lassan nem csak a mi barátaink, hanem a festészet barátai is lettek – mesélte Matteo, akinek neje a tábor szülőatyja, Alföldi Albert lánya, akitől megtudtam: Olaszországban nem fogyatékkal élőknek hívják a hasonló sorsúakat, hanem másként ügyeseknek.

– Nekünk is vannak kézműves foglalkozásink és látjuk, hogy kiben van egy kis érzék a művészetek iránt. Mindannyian nagyon szeretnek rajzolni, színezni, festeni. Úgy gondoltuk, hogy ez nagyon jó lehetőség lenne arra, hogy olyan emberektől tanuljanak, akik tényleg értenek mindezekhez. Teljesen más dolgokat hoztak ki belőlük, olyan technikákat sajátítottak el, amelyek megtanítására mi nem lennénk képesek. A négy nap során végig itt volt velünk Matteo és a felesége, akik folyamatosan instruálták őket, de közben hagytak mindenkit úgy alkotni, ahogy szeretnének. Az egyik fiatalunk úgy jött ide, hogy csak színezni szeretne, ahhoz képest folyamatosan festett. Megtanultak színeket keverni, a papírt lealapozni, a színek használatát – mondta el Tóth Dorina, a FONI terápiás munkatársa.

A „másként ügyesek” az utolsó napon egymásról készítettek portrékat, amit a csoport egyik leglelkesebb tagja Bakos Ica örömmel mutatta meg, akárcsak az előző napokon készült műveiket.

Az első napon mindenki azt rajzolt, amit szeretett volna, utána megtanulták, hogy ne féljenek a színektől és ne féljenek a kezüket bepiszkítani és kézzel is festettek. Napraforgós csendéletek is készültek és öten, ötféleképpen festették meg ugyanazt a vázát, de emlékezetből megfestették a hajósi pincesort is.

A művelődési ház helyiségeiben alkotó festőművészek is többször megnézték a fonisok munkáját és megtapsolták őket. A portrékat megszemlélő 83 éves Alföldi Albert pedig úgy döntött, hogy mind az öt kép ott lesz a táborzáró tárlaton.

– Ezekben a napokban tudatosult bennem a gyógypedagógusok munkájának fontossága. Az elhivatottságuk, a szeretetteljes, következetes, türelmes, figyelmes munkavégzésük előtt megemelem a kalapom. Nekem szokták néha mondani, hogy milyen nagy mester vagy Matteo, de én most azt mondom a gyógypedagógusoknak, hogy ők milyen nagy mesterek, hiszen én csak négy napig dolgoztam velük, de ők egész életüket erre áldozzák. Mi is mindent tiszta szívből csináltunk, de minden tisztelet jár a gyógypedagógusoknak – fogalmazott Matteo Massagrande.

Negyvenöt évvel ezelőtt nyitott az alkotótábor

Hajóson az első képzőművészeti tábort 1978. július 9-23. között rendezték a Hosszúhegyi Állami Gazdaság támogatásával, a Bajai Tanítóképző Főiskola művészeti irányításával és a helyi művelődési ház szervezésében. Az alkotótábor alapító résztvevői: Horváth Attila (Tass), Kiss Ernő (Hajós), Kiss István (Kalocsa), Kovács László (Baja), T. Lándori Angéla (Miske), Paizs Éva (Kiskunmajsa), Rendes Béláné (Baja), Schnúr József (Kalocsa), Skriba Pál (Somorja), Szalontai György (Tataháza), Tóth Menyhért (Miske), Vincellér Imre (Kalocsa), Weintrager Adolf (Baja), valamint a bajai főiskola tizennégy hallgatója. Az első tábor szervezője is Alföldi Albert volt, aki akkoriban a helyi művelődési házat vezette.