Nyirati Klára polgármester köszöntőjét követően a jelenlévők közösen elsétálnak a Türr-kilátóhoz a Borbíró sétányon.

– Próbálunk minden évben kicsit megújulni, kicsit mást szervezni. A Covid után úgy érzem, hogy talán elszigetelődtek egymástól a kismamák, édesanyák, és ezért arra gondoltunk, hogy legyen egy kötetlen beszélgetés, közösségi program, ahol együtt lehetünk. Szeretnénk felhívni a figyelmet az anyatejes táplálás fontosságára, ezen kívül még az anya-gyermek, illetve az egész családi kötődés jelentőségére – mondta Györökné Gallyas Edit csoportvezető védőnő. Hozzátette, hogy az anyatejes táplálásnak nagyon sok pozitív hatása van. Élő immunanyagokat tartalmaz az anyatej. A babának az első félévben nagyon kevés a saját immunválasza és az anyától kapott immunanyagokat használja föl.

– Allergiás megbetegedések megelőzésére is nagyon jó hatással van az anyatejes táplálás, a szoptatás. Nem viszünk be fajidegen fehérjét, csak anyai fehérjét kap a baba. Az anyatej sok védőanyagot tartalmaz, amely bevonja a csecsemő bélnyálkahártyáját, hogy ne jussanak be a különböző kórokozók. A koraszülöttek ellátásánál is most már mindenütt az anyatejes táplálást támogatják. Már nem tápszert próbálnak adni a babáknak, mert kiderült, hogyha csak anyatejjel tápláljuk a kicsiket, akkor szinte nincs bélrendszeri megbetegedésük.

Az anyatej összetétele miatt az agyi fejlődésre is kiváló hatással bír.

Olyan cukrokat tartalmaz, ami nagyon könnyen emészthető. A szoptatás a fogak fejlődésére is jó hatással van, valamint a cukorbetegség kialakulásának megelőzésére is alkalmas. Kimutatták, hogy annál a babánál, akit szoptatással tápláltak, ritkábban alakul ki a diabétesz, ha van is örökölt hajlamuk, akkor sem biztos, hogy előjön. Az anya részére a szoptatás az emlődaganat, valamint a petefészekdaganat megelőzésére is alkalmas lehet – tette hozzá a csoportvezető védőnő. Az anyatej világnapi séta résztvevőit arra kérik a szervezők, hogy fehér ruhában érkezzenek a rendezvényre.