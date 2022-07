Neszményi György korábban bélyegeket gyűjtött, a régi iratokba, képeslapokba, dokumentumokba később szeretett bele. Sorra járta a padlásokat, antikváriumokat újabb és újabb kincsek után kutatva.

– Az elmúlt három évtized alatt több ezer dokumentum gyűlt össze az 1896 után készült fényképekből, újságokból, képeslapokból, valamint írásos dokumentumokból. Néhány éve arra az elhatározásra jutottunk feleségemmel, hogyha már ennyi minden összegyűlt, meg kellene ismertetni a nagyközönséggel is, megőrizni, továbbadni az utókor számára – emlékezett vissza Neszményi György.

A házaspár hozzáfogott a dokumentumok tematikus rendezéséhez, eközben kezdődött el a hat kötetre tervezett Magyar történelmi fényképalbum elkészítése.

– A történethez hozzátartozik, hogy nemcsak dokumentumokat, hanem tárgyakat is gyűjtöttünk. Létrehoztuk magánmúzeumunkat, ami sajnos technikai okok miatt ma már nem működik. A könyvek írásával azonban nem hagytunk fel. A Magyar történelmi fényképalbum sorozatból ez idáig négy rész jelent meg, készülőben van az ötödik. A sorozat hazánk történelmét mutatja be a millennium évétől a második világháborúig. A kötetek valamennyi fejezete szervesen kapcsolódik az előző kiadványok fejezeteihez, képek, újságcikkek, korabeli dokumentumok és összekötő szövegek segítségével mutatva be Magyarország történelmének legfontosabb politikai eseményeit – fogalmazott a tassi magángyűjtő.

Neszményi György köteteiben kiemelt hangsúlyt kapnak a trianoni békediktátum előzményei és hatásai. Éppen ezért készült el a tizennégy tablóból álló Trianon-kiállítás, amely egyben vándorkiállítás is.

– A magyar történelem legfájóbb, immáron száz esztendeje gyógyulni képtelen sebe az első világháborút lezáró békeszerződés. A kiállítás a háború győzteseinek a vesztesekre ráerőltetett időszakát tárja az érdeklődők elé. Archív fotóanyagon keresztül mutatom be a korszakot, ami a mai családok szinte mindegyikének meghatározta életét. A kiállításnak – hasonlóan a könyvsorozat részeihez – a célja, hogy közérthetőbbé tegye a történések hátterét és következményeit. A megyei önkormányzat jóvoltából lehetőségem nyílt arra is, hogy a kiállítás keretében több helyszínen is bemutassuk kutatómunkánk eredményeit. Legutóbb a kunadacsiak előtt tárult fel hazánk megcsonkításának történelmi háttere – emelte ki Neszményi György.

A tassi magángyűjtő kitartóan munkálkodik azon, hogy a múltat, annak megfelelő tiszteletével kutassa, és továbbadja megszerzett tudását, bemutassa párját ritkító archívumát. Nincs egyedül, hiszen felesége, Neszményiné Gubacsi Erzsébet nemcsak a gyűjtemény kezelésében vesz részt, hanem a könyvek megformálásában is oroszlánrészt vállal.

– Feleségem hathatós segítségének köszönhetően születtek meg az Emlékezés Darányi Ignác földművelésügyi miniszterre, a Báthory Gábor püspökké szentelése Tasson, Hóman Bálint az események sodrában című könyvek, melyek egyben a Tassi Helytörténeti Egyesület kiadványai is. Feleségem nevéhez fűződik a Fogságom története című könyv, ami édesapja szovjet munkatáborban töltött éveit mutatja be. Jelenleg két kiadványon dolgozunk, ebből egyik a Magyar történelmi fényképalbum ötödik része. Előkészítés alatt van a Horthy István a Hadak útján című képeskönyv, ami a kormányzó fiáról, ezen belül Tass községhez való kötődéséről szól. Horthy István több alkalommal járt községünkben, baráti viszonyt ápolt Horváth Attila művésztanár édesapjával, Horváth Lajossal – ismertette a közeljövő terveit Neszményi György.

A házaspár tevékenységének legfőbb célja, hogy a történelmi jelentőségű képek, írásos emlékek megmaradjanak az utókor számára.

– Hisszük, hogy csak a múltunk megismerésével, annak tárgyilagos értelmezésével bízhatunk egy szebb és boldogabb jövőben – emelte ki Neszményi György és felesége, Erzsébet.