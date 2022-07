Az idei esztendőben tízen részesültek elismerésben. A város képviselő-testülete kiemelkedő és önzetlen közösségi, társadalmi munkája elismeréseként díszpolgári címet adományozott dr. Réthy Aladár részére. Művészeti munkája elismeréseként „Szabadszállás Kultúrájáért” kitüntetésben részesült Csomák Lászlóné.

Dr. Réthy Aladár a Semmelweis Orvosi Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Több mint 45 éve él a városban, 1996. januárjától háziorvosként tevékenykedett nyugdíjazásáig, 1980-ben lett Szabadszállás Város tanácstagja, majd a rendszerváltástól 2019-ig önkormányzati képviselőként tevékenykedett. Hosszú ideig az egészségügyi bizottság elnöki tisztségét is ellátta. Dr. Réthy Aladár mindig igyekezett aktívan részt venni a város életében. Belépett a Honvéd Nyugdíjas Klubba, amelynek jelenleg is tagja. Az önkormányzat 2002-ben „Szabadszállás Városért” címet, majd 2009-ben nyugdíjba vonulása alkalmával a „Szabadszállás Város Egészségügyéért” kitüntető címet adományozott számára. A nyugalmazott háziorvos jelenleg is Szabadszálláson él, jó viszonyt ápolva a város lakóival és vezetésével.

Csomák Lászlóné Cserzsi egy internetes közösségi oldalon találkozott először a hazánkban akkor még alig ismert textilszobrászattal.

Az alapokat 2015 tavaszán sajátította el, melyre építkezve alakította ki saját stílusát. A paverpol oktatói minősítést 2016-ban szerezte meg, ma már a régió mentoroktatója. A textilszobrász több rangos elismerést tudhat magáénak. Alkotásait számtalan helyen láthatták az érdeklődők, többek között Budapesten a Stefánia és Duna Palotában, a Szent István Bazilikában, a Vajdahunyad várban és az ország sok-sok településén, de külföldön is megcsodálhatták. Munkásságát többek között Ver-Deco iparművészeti díjjal ismerték el, a Magyar Kézművességért Alapítvány különdíját három alkalommal is elnyerte. Az ALFA-TALENT Egyesület Ave Savaria alkotói pályázatán első és második díjat hozott el Szombathelyről. A Magyar Kézművességért Alapítvány pályázatain alkotásait folyamatosan beválogatják. A közösségépítés, közösségfejlesztés mindig fontos volt számára, a Szabadszállási Ipartestület vezetőségi tagjaként évtizedeken keresztül szervezte a kulturális és közösségi programokat.