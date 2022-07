A tavaly is sikeresnek mondható közösségi akciót az idei évben is sokan várták. Huszonegy kertet neveztek be a versenybe, a nevezési listán a kicsiktől, a nyugdíjasokat is beszámítva, szinte minden korosztály képviseltette magát. A korábbiakhoz hasonlóan két – zöldségeskert és virágoskert – kategóriában mérethették meg magukat a nevezők – olvasható az önkormányzat közösségi oldalán közzétett tájékoztatóban.

Ebből az is kiderült, hogy a négy tagú zsűri – Ágoston Béla, Bársony Mária Cecília, Kiss Mária és Kőrös Lajosné – a napokban személyesen látogatta meg a helyi kerteket, és nagyon pozitív, meglepő tapasztalatokkal gazdagodtak. Több különleges, ritka növényt is felfedeztek, illetve a jelenleg súlytó aszály ellenére több helyen szépen gondozott, igényes kerteket alakítottak ki a tiszaalpáriak.

Az eredményhirdetést a hétvégén tartották a helyi piactéren, ahol először dr. Vancsura István polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd röviden ismertette, hogy a pályázatból az elmúlt időben milyen rendezvényeket szerveztek. Ezt követően Ágoston Béla, „A falu legszebb kertje” zsűrielnöke osztotta meg pozitív tapasztalatait a kertek látogatásáról.