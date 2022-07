Idén már második alkalommal fogadnak táborozókat, akik a különböző sportos programok mellett a kemencés sütésbe is besegítenek. A tájházat egy régi cselédházból alakították ki, az ingatlant azóta is fejlesztik, hogy megfelelő körülményeket tudjanak biztosítani a táborozó gyermekeknek – tudtuk meg Ledniczky Krisztina alpolgármestertől. A nyár folyamán két táborozó gyermekcsoportot fogadnak Bajáról.

– A tájház elhelyezkedése, nagysága lehetőséget biztosít táborok szervezésére, és már évek óta fejlesztjük különböző pályázatoknak köszönhetően. A három érsekhalmi civil szervezetünk, az Érsekhalmi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány, az Együtt Érsekhalmáért Egyesület és a Kalákában Erdéllyel Egyesület pályázott egy-egy jurtára sikeresen, ebből két jurtát felállítottunk a tájház udvarán, és így már minden adva van ahhoz, hogy táborozó gyerekeket fogadjunk. Bajáról érkeztek az első táborosok még a tavalyi évben, akik a környék látnivalóit is megtekintették. A környéket kerékpárral és gyalog is bejárták. Itt, a tájháznál van egy kemencénk, így megtanulhatták a sütést. Közösen diszkóztak is, felhőtlenül szórakoztak. Már akkor eldöntötték, hogy visszajönnek hozzánk. Idén két táborozó diákcsoport érkezik – mondta hírportálunknak Ledniczky Krisztina.

Idén két faházat is telepítettek még a tájház udvarára, amiből az egyik egy biztonságos raktár, a másik faházban pedig szállást alakítottak ki a mostani táborozó gyerekekkel érkező tanító nénik részére. A gyerekeknek is megvan a privát szférájuk a jurtákban, de a felnőttek szállása is a közelben van, hogy felügyeljék őket.

Szauter Gáborné, az Együtt Érsekhalmáért Egyesület titkára hírportálunknak elmondta, hogy az önkormányzat minden lehetséges segítséget megadott és megad a mai napig is, hogy céljaikat megvalósíthassák.

– A tervünk minél több turnus tábort, hagyományőrző programot lebonyolítani a helyi és a vidéki érdeklődőknek egyaránt. A jurta sátrakat és a tábor lebonyolításához kapcsolódó eszközöket, úgy mint mosógép, szárítógép, emeletes ágyak, matracok, ágyneműk, porszívó, fűnyírók, pályázat útján szereztük be – mondta el Szauter Gáborné Ági.