Ebből az is kiderül, hogy két és fél évtizedes előkészítést és egyeztetést követően, 2020-ban kapott új lendületet a Homokhátság vízutánpótlásának ügye. Két évvel ezelőtt, többek között a belügyminiszter hathatós közreműködésével az Országos Vízügyi Főigazgatóság elkészített egy szakmai anyagot a Homokhátság vízpótlására. Magyarország kormánya figyelembe vette az érintettek szakmai javaslatait és két ütemben, 2020 végén 1,7 milliárd forint, 2021 végén pedig 4,5 milliárd forint összeget különített el a Duna-Tisza közi Homokhátság vízgazdálkodási állapotának javítása és helyreállítása elnevezésű projekt tervezésére, az engedélyes tervek elkészítése, valamint a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése céljából.

Ez a döntés hatalmas jelentőségű a térség életében, hiszen a Homokhátság jelenlegi helyzete rendkívül súlyos, és nagyon fontos ennek a kérdésnek a mielőbbi megoldása, melybe nem csak a szakembereket, hanem a kisközösségeket is be kell vonni, akik már eddig is kiemelkedő munkát végeztek a térség fejlesztése érdekében.

– A helyszíni bejáráson Láng István főigazgatótól és a vízügyi szakemberektől arra kaptam választ, hogy hol épülnek víztározók, csatornák a Homokhátságon, mikor lesz öntözésre is alkalmas elegendő víz az aszálysújtotta Bács-Kiskunban. Az egész napos helyszíni szemle is meggyőzött, hogy az előkészítő munka felgyorsult, jó ütemben halad – írja az eseményről közösségi oldalán Lezsák Sándor. A honatya szerint fontos célkitűzés és az itt élők közös érdeke, hogy a Duna-Tisza köze ökológiája helyreálljon, biztosítható legyen a stratégiai vízkészlet mind a természetvédelem, mind az érintett lakosság számára.