A Majsához tartozó településrészre vezető út – különösen a Kígyós utáni szakasza – évtizedek óta borzalmas állapotú, kátyús és töredezett szélű, ráadásul igen keskeny volt. A mostani felújítás során komoly útalap, kétrétegű aszfaltborítás készül és a közel 15 kilométeres útszakaszt kiszélesítik.

– Reményeink szerint augusztus végére elkészül a Gárgyánba vezető út belterületi szakasza, amely érinti a Zrínyi utca egy részét és a teljes Szabadkai utat – nyilatkozta Patkós Zsolt, Majsa polgármestere.

A Szabadkai úton, a Fehértó-Majsa csatorna hídját is teljesen felújítják és a munkálatok idején ott teljes az útlezárás. A Pusztamérges, Szeged és Kiskunfélegyháza felé tartók számára terelőutakat jelöltek ki.

Egy korábbi kormányrendelet arról szólt, hogy valamennyi Kiskunmajsáról ki- és bevezető megújulhat a jövőben. A Kömpöc felé tartó útszakasz új burkolata már elkészült és jelenleg zajlik az 5404-es számú út felújítása a majsai városközponttól – a közlekedési lámpáktól – egészen Felső-Szankig.

Forrás: Tapodi Kálmán

– A majsai belvárosi szakasz egyik oldalán jelenleg a kiemelt szegélyt rakják le, amit majd a másik oldalon is elvégeznek. Bízunk benne, hogy ezen a szakaszon is végeznek a munkálatokkal augusztus végéig – számolt be az útfelújítás állásáról Patkós Zsolt. Ezen az útszakaszon is átépítenek egy hidat Szank határában, ahol félpályás útlezárás mellett lehet jelenleg közlekedni. A község főutcája, a Béke utca is új rétegeket kap és hamarosan Bócsa irányába is jobb lesz az út.