A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Kecskeméti Csoportja szombaton rendezte meg a XXXIV. Numizmatikai Hírös Nap rendezvényét a Corvin Mátyás Király Általános Iskola aulájában. Az országos viszonylatban is előkelő helyen álló börzén ezúttal is érmék, régi pénzek, díszjelvények, bélyegek, képeslapok, kártyanaptárak, fegyverek cseréltek gazdát.

Berei József főszervező, a helyi csoport vezetője elmondta: a délelőtt folyamán mintegy háromszázan vettek részt szabad éremcsere és vásáron. Elégedett a látogatottsággal, mely egy kicsit alacsonyabb mint a járvány előtti években, de jelenleg országszerte mindenhol ez a tendencia. Most is sokan érkeztek az ország távolabbi pontjairól, Debrecentől Sopronig, Pécstől Salgótarjánig, illetve volt szabadkai gyűjtő is.

Berei József úgy véli, idén is több különlegességgel találkozhattak az érdeklődők, mindenki a maga területén lelhetett olyan értékre, mely saját gyűjteményét gazdagíthatja.

Például az éremgyűjtőknél is széles skálán mozog, kinek mit jelent a különlegesség.

Van, aki az állatos érméket keresi, akad, aki országonként gyűjti az érméket, míg sokak történelmi korszakokra tematizálódtak.

A börzére érkezők közül beszélgettünk néhány gyűjtővel. Fekete János nyugalmazott plébános elmondta, amikor csak a lehetőség adott, szívesen jön a rendezvényre. Mindig talál kedvére valót, számára értékes ritkaságot. Például évekkel korábban Károly király kitüntetéshez, illetve Ferenc József aranykereszthez jutott.

Sokan látogattak el a numizmatikai börzére. Fotó: Sebestyén Hajnalka

Horváth Zoltán képeslapgyűjtő szintén várta már a börze lehetőségét. Újabb képeslapokkal gyarapíthatta gyűjteményét, most éppen a Hungarikumokkal kapcsolatos, ezeken túl a reklámos és városokkal kapcsolatos lapokat kereste. Sikerrel.

Pászti András, a Corvin Mátyás Iskola igazgatóhelyettese, a térség önkormányzati képviselője hivatalból és személyes okokból is örömmel vett részt a rendezvényen. Elmondta:

hasznos, kultúrát ápoló, történelmi tudást is népszerűsítő eseményről lévén szó, mindenképpen támogatandónak tartja a börze megrendezését.

Emellett Berei József főszervező munkásságát is nagyra becsüli. Ő maga is néha vásárol egy-két érmét, inkább csak hobbiból, de nagy becsben tartja valamennyit.

Az árusító gyűjtők között idén is ott volt Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes, aki rendszeresen részt vesz a kecskeméti börzéken. Megjegyezte, gyűjtőtársaival együtt nagyon várták már az újabb börzét, a lehetőséget, hogy csereberéljenek, vásároljanak, értékesítsenek. Összességében nagyon jónak ítélte meg a mostani kecskeméti rendezvényt, sok értéket kínáltak a gyűjtők. Külön kiemelte a szálfegyvereket, kardokat, bajonetteket, dísztőröket, elöltöltős pisztolyokat. Ő maga is több mindent eladott és vásárolt, elsősorban cserebere útján.