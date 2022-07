A tanév befejezésekor néhány tanuló a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központból nemcsak az intézmény által kiállított bizonyítványt kapta meg, hanem alapfokú bármixer képzettséget igazoló oklevelet is átvehetett. Molnár Kristóf turisztikai és vendéglátóipari szakoktató, Ludányi István, a Magyar Bárszövetség alelnöke és a Mojito Mixer Iskola februárban alapfokú bármixer tanfolyamot hirdetett. A diákok nagy lelkesedéssel és még annál is nagyobb motiváltsággal vetették bele magukat a koktélok készítésének rejtelmeibe. Az eredmény sem maradt el: a leendő bármixerek finom, ízletes és esztétikus koktélokkal lepték meg a vizsgabizottságot, melynek tagjai ezt követően örömmel állították ki a hivatalos okleveleket. Volt olyan ifjú tehetség, aki a helyszínen állásajánlatot is kapott.