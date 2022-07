A rendezvényre a bácskai tánccsoportok és zenekarok mellett Baranya megyéből is érkeztek vendégek. A műsorban fellépett a mohácsi Sokackör tánccsoportja, a Zlatna Grana, Bajáról, a garai tamburazenekar tanulói, Planina Orkaster (Mohács), Ts” Braca” és a csikériai Rokokó tánccsoport.

Aklan Richárd, a csikériai horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy most első alkalommal rendeztek ilyen jellegű fesztivált. A pandémia miatt nem tudták megtartani a prélót, ugyanakkor úgy érezték, hogy igény mutatkozna egy nagyobb jellegű összejövetelre, ezért döntöttek a fesztivál mellett. A mostani eseményre meghívták a dunántúli Mohács település horvát közösséget is, melyekkel nemrégiben erősítették meg a baráti kapcsolatukat. A kulturális műsort egy olyan gasztronómiai eseménnyel is kiegészítették, aminek kultusza van ezen a vidéken. Ez pedig a birkapörkölt főzés volt, melyen négy település főzőmesterei mutatkoztak be.