Már javában zajlik az akasztói horgásztábor első turnusa

Minden évben megrendezik a nyári horgásztábort Akasztón. A szervezőknek nem kell attól tartaniuk, hogy nem telnek be a férőhelyek, az idén is több mint félszáz gyermek jelentkezett, így két turnust is indítanak.

Az akasztói horgásztábor lakói délutáni foglalkozásra készülnek Fotós: Barta Zsolt

Orbán Gábor főrendező hírportálunknak elmondta, hogy az Akasztói Horgász Egyesület baráti köre segít ezen a héten a programok megszervezésében, illetve majd augusztus 8–13. között a második tábor elindításában. Jelenleg 27 diák vesz részt a programokban, akik Akasztóról, Kiskőrösről, Csengődről és a környék más településeiről érkeztek. Mint megtudtuk, az országos és a megyei horgász szövetség komoly összegekkel támogatja a fiatalok programjait. Hétfőn a halakkal, a horgászás legfőbb tudnivalóival ismerkedtek, majd kedden Tőserdőre, a Szikra-holtágra utaztak, ahol a busa horgászásának a legfőbb tudnivalóit sajátították el. Szerdán Szarvasra terveztek ellátogatni az arborétumba, majd délután pedig a Körösön tesznek egy hajókirándulást. A csütörtöki nap izgalmas lesz a gyerekek számára, mivel Bognár Gábor segítségével az úszóval történő horgászás készségét gyakorolhatják.

Pénteken egész nap az Akasztói Horgász Parkban töltik a napot, ahol horgásznak a táborlakók. A családtagok péntek este látogatják meg a gyerekeket, akik szombaton a falu melletti Panyi-tóra mennek horgászni. Itt kárászt, pontyot, amurt foghatnak. Illetve átadják majd a Tábor Legjobb Horgásza címet az arra érdemesnek. Soltvadkerten a múlt héten fejeződött be a helyi Soltvadkert–Kiskőrös Petőfi Horgászegyesület idei első tábora. A tábort 11. éve rendezi meg a szervezet. A mostani rendezvényen 16 iskolás diák vett részt. A második turnust augusztus első hetében rendezik meg. A gyerekek megismerkedtek a gyönyörű tó élővilágával, és mindennap gyakorolták a horgászás alapvető fogásait.

