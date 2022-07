A tavalyi év második felében dőlt el, hogy megépülhet a Szelidi-tó partján egy olyan komplexum, ami beltéri sportok és különböző szabadidős játékok űzésére szolgálna, a bowlingtól a biliárdon át a csocsóig. Az épület mostanra elérte legmagasabb pontját, és nagy tempóban dolgoznak a belső terek kialakításán. Ifj. Dusnoki Csaba, a dunapataji önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságának elnöke a helyszínen elmondta: az elsődleges szándék a szelidi szezon lehetőségeinek színesítése volt, de célként tűzték ki, hogy az épület alkalmas legyen egész éves nyitvatartásra.

– A Szelidi-tónál nagyjából három hónap az aktív szezon: júniustól augusztusig érkezik a legtöbb vendég a szálláshelyekre és a strandokra. Fontos lenne, hogy ezt minél jobban elnyújtsuk – magyarázta Dusnoki Csaba.

– Ezzel a beruházással az időjárásnak való kitettségünket is csökkenteni akarjuk, mert ha valaki mondjuk itt tölt el egy hetet a szabadságából, és esik az eső, napokig nem tud fürdeni, akkor jó, ha talál más kikapcsolódási lehetőséget, és nem úgy megy haza, hogy nem érezte jól magát nálunk – tette hozzá.

Több száz millió forint értékű beruházást hajt végre Dunapataj. Fotó: Gábor János

A bizottsági elnök hangsúlyozta: feltett szándékuk, hogy az épületet a téli időszakban is üzemeltessék – az igények függvényében hosszabb-rövidebb leállásokkal vagy akár rugalmas nyitvatartással, ha például cégek, szervezetek csapatépítő tréningekre bérelnék ki. A belső tér legnagyobb részét a környéken hiánycikknek számító bowlingnak szentelik: rögtön négysávos pályát alakítanak ki, hogy kisebb amatőr versenyek rendezésére is alkalmas legyen. A második legnagyobb helyiség közel száz négyzetméteres, itt csocsó, biliárd, darts és más, kisebb csapatos szabadidős tevékenységeket fognak kínálni, és hogy teljes körű legyen a szolgáltatás, kialakítanak egy büfét is, amiben gyorsételeket, nassolni valókat, italokat lehet majd kapni.

– A sport- és szabadidőközpont négy-öt ember számára biztos, hogy folyamatos munkahelyet teremt, az üzemeltető pedig a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény lesz

– árulta el kérdésünkre Dusnoki Csaba.

– A beruházás értéke több mint 350 millió forint, amibe nemcsak maga az épület tartozik bele, hanem az út túloldalán található térköves parkoló is, ezt ugyanebből a keretből fogjuk kialakítani – tette hozzá.

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata két fordulóban 200, illetve 140 millió forintos belügyminisztériumi támogatást nyert el a komplexum megépítésére és felszerelésére. Ezen felül mintegy 15 millió forintos önrészt vállaltak, ami – a gondos tervezésnek köszönhetően – az infláció és az árak meredek emelkedésével sem növekedhet, hiszen a kivitelező, éppen a nagyközség nyomására, idejekorán megrendelte a szükséges építőanyagokat. Az üzemeltető intézmény felé egyébként azt az elvárást támasztják, hogy a Tópart utcai sportközpont minimum önfenntartó legyen, de valamennyi hasznot is termeljen, amiből időről időre fejlesztéseket hajthatnak végre rajta. A bizottsági elnök úgy számol, hogy a Szelidi-tó következő nyári szezonjában már biztosan megnyithatják az új komplexumot.