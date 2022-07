A nyár a családi kirándulások ideje és sokan viszik magukkal vakációzni négylábú családtagjukat. Ekkor fontos, hogy klimatizált legyen az autó utastere és nekik is vigyünk vizet. A szakember szerint az is jó megoldás, ha a nyaralás idejére kutya-, vagy macskapanzióba adjuk a kedvencünket, ott biztosan megfelelő ellátást kap távollétünkben is.

Szabó Attila emlékeztet: a nagy melegben akár hőgutát is kaphat a napsugárzásnak hosszan kitett háziállat. Ez igaz a dél vagy kora délutáni sétára is.

– Ennek tünetei a gyors lihegés, hányás, hasmenés, szédelgés, szapora szívverés, megemelkedett testhőmérséklet, vagy akár az eszméletvesztés, sőt a kóma is. A hőguta jelére azonnal állatorvoshoz kell vinni a háziállatot, de előtte vizes törölközővel hűtsük az állat testét, és minél előbb vigyük hűvös helyre. Itassuk meg, vagy ha nem iszik, nedvesítsük be a száját és a nyelvét. Fontos az azonnali intézkedés, mert a hőguta halálos is lehet – hangsúlyozza a szakember, emlékeztetve: ugyanezt okozhatja a sok helyen még tapasztalható, de nagyon káros vashordós és betongyűrűs tartás.

– Ha kint van 30 fok, akkor a vashordóban legalább 50, ami rendkívül veszélyes. Vegyük a fáradságot és hozzuk meg azt az anyagi áldozatot, hogy rendes kutyaházat biztosítunk kedvencünknek, ami szellőzik is – javasolja Szabó Attila.

A hosszabb szőrű kutyát elvihetjük kutyakozmetikushoz, hogy rövidítsenek a szőrén, de mi is megtehetjük, hogy alaposan átfésüljük a kutya testét, amivel eltávolítjuk a levedlett szőrt, ami kellemesebb közérzetet eredményez az ebnek.