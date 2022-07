– Hogy miért is jó osztályfőnöknek lenni? A kicsik megnyugtatnak, amikor órát tartok nekik. Energiát kapok és adok is nekik. Pozitív beállítottságú emberként az érdekel, kinek mi az erőssége? Azt mondom nekik, hogy tudod az anyagot, képes vagy megcsinálni a kitűzött feladatot.

Így eredményesebb az oktatás, mintha megszidná az ember a diákot. Ha konfliktus van a gyerekek között, akkor azt tanácsolom, hogy beszéljék meg ketten, ha nem megy, akkor leülünk és közösen oldjuk meg a problémát.

Tanítom, hogy egymást el kell fogadniuk a gyerekeknek. Vannak hátrányos helyzetű tanítványok is, akiket motiválni kell – mondta Horváth A. Gézáné.

Vajon milyenek voltak 1985-ben a gyerekek? Annak idején visszahúzódóbbak voltak, mint manapság. Most a kommunikációs eszközök miatt talán nyitottabbak. Régen többet beszélgettek a szülők velük, de a mai gyerekekkel sincs baj – mondja a pedagógus.

– Mindig szerettem a Zsolnay módszerrel tanítani, amelyet sok iskolában be is mutattuk. A kommunikációnak a szerepe rendkívül fontos. Azt tanítom a gyerekeknek, hogyha valahol megjelenünk, akkor az első néhány perc alatt keltett benyomás nagyon fontos. Ezt a magyarórába belecsempésszük, vagy akár a drámapedagógiai foglalkozásokba. Nálam a hétfői nap az a nap, amikor beszélgetünk is. El lehet mondani, mi is történt a hétvégén, sok esetben négyszemközt. Előfordult ugyanis olyan szomorú eset, hogy a szülők váltak, és nagyon megviselte a diákot. Ilyenkor tudja a tanító erősíteni a kisgyermeket egy jó beszélgetés során, és segít átlendülni a problémákon – mondta végül Horváth A. Gézáné.