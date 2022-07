Szabó László hangsúlyozta, hogy sok esetben előfordul a beavatkozás során, hogy légzőkészülékkel kell mentést végezniük a tűzoltóknak. Ezért füsttel borítottak be egy szobát, ahonnan a fiataloknak légzőkészüléket és légzőálarcot viselve kellett – egymást segítve a tájékozódásban – megtalálniuk a bent lévő bábut.

A hét folyamán ellátogattak a táborozók a kecskeméti hivatásos tűzoltósághoz is, ahol megtekintették a szertárt és a tűzoltó eszközöket, majd a Kecskeméti Vadasparkban kirándultak. Szabó László elmondta, hogy több táborozójuk letette már az önkéntestűzoltó-vizsgát az évek folyamán. Köztük volt két, idén is jelen lévő fiatalember, akik az egy hete több mint 50 hektáron lángoló soltszentimrei tűz oltásában is részt vettek.

Pénteken nyílt napot tartottak a táborban, melynek fő attrakciója egy lángoló autó oltása volt, ahol minden, a héten elsajátított készséget a gyakorlatban is kipróbálhattak a fiatalok. Balázs István, az Egy Csepp Tűz egyesület parancsnoka irányította a fiatalok oltási munkáját. Kérdésünkre elmondta, hogy a gépjárműtűz bármikor megtörténhet, de főként a kevésbé jó állapotú autókat sújtja. Azt javasolja, hogy az autótulajdonosok szerezzenek be kisebb oltókészüléket, mert azokkal nagyon jó hatásfokkal lehet megfékezni a kezdődő járműtüzeket. Baj esetén fontos, hogy higgadtan cselekedjenek az érintettek, húzódjanak messze a lángoló autótól és ne próbálják kimenteni a járműben maradt értékeiket, mert a testi épség mindennél fontosabb, a tárgyi értékek pedig pótolhatók.

A cikkünkben szereplő videó a baon.hu Youtube-csatornáján is megtekinthető.