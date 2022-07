A fiumei kikötőről és az egykori fiumei magyar kereskedelmi tengerészetről a két magyar múzeum tavaly mutatott be sikeres kiállítást Budapesten. A tárlat most a Rijekai Városi Múzeum (Muzej Grada Rijeke) gyűjteményével és horvát tengerparti magángyűjtők anyagaival egészült ki. A Rijekai Városi Múzeumban több mint 200 műtárgy, mintegy 900 négyzetméteren mutatja be Fiume városának és kikötőjének fejlődését 1868 és 1920 között.

A szeptember 13-ig látogatható kiállítás azt is felidézi, hogyan fejlődött a Budapest–Fiume vasút. Megismerhető az is, hogy a magyar állami kikötőfejlesztés révén, miként született meg a helyi kereskedő-vállalkozó polgársággal szoros együttműködésben a modern kikötőváros. Fiume az első világháború előtti időkben Európa tizedik legnagyobb forgalmú kikötőjévé fejlődött, jelentős kereskedelmi forgalmat bonyolított, amelyre meghatározó iparágak és egyre fontosabbá váló turizmus épült ki a városban.

A megnyitó hivatalos programját a dusnoki származású Tamaskó Eszter, a Rijekai Egyetem Magyar Nyelvi Lektorátusának tanára vezette, akinek a szervezésben is nagy szerepe volt.

– Az egyik legnépszerűbb és legvidámabb stand a Dusnoki Horvát Nemzetiségi Önkormányzaté volt, melyet a szintén hungarikumnak számító kalocsai mintákkal dísztettek, és ahol magyar szalámit, dusnoki pálinkát és egyéb finomságokat kínáltak a fiumei horvátok nagy örömére – nyilatkozta a kalohirek.hu oldalnak Tamaskó Eszter.