– A programjaink az idei esztendőben a „Generációk évének” jegyében zajlanak. Ennek egyike a családi nap, melynek célja, hogy a településen élők megismerhessék a klub adta lehetőségeket, illetve a generációk a játékokon, programokon keresztül közelebb kerülhessenek egymáshoz és közös élményekkel gazdagodhassanak. Sok-sok játékkal és programmal készültünk. Minigolf, kézműves foglalkozás, arcfestés, lufihajtogatás, valamint kültéri játékokkal vártuk az érdeklődőket. A program aktív résztvevői voltak a Kerekegyházán működő Idősek Nappali Ellátásának klubtagjai, akik ételről és italról gondoskodtak, illetve a magyar kártya rejtelmeivel ismertették meg a gyermekeket és a felnőtteket. A kecskeméti PIXEL- Az Elektronikus Kultúráért Egyesület jóvoltából lehetőség nyílt a számítógépes, valamint a videójátékok kipróbálására is – részletezte Molnár Csilla klubvezető.

A kerekegyházi Vészlejárat Ifjúsági Klub a nyári időszakban az önkormányzat támogatásával, diákmunkások segítségével egész napos nyitvatartással működik, hozzájárulva ahhoz, hogy tartalmasan és hasznosan tölthessék el a szünidőt az általános iskolás és középiskolás gyerekek.

– A fiatalok szívesen látogatnak el hozzánk, így barátokkal és közösségben tölthetik el az időt. A nyár hátralévő részében is tartalmas programokkal készülünk, az egyik érdekességnek a terápiás kutya bemutató ígérkezik, amit most a nagy hőség miatt nem tudtunk megtartani. Szeptembertől a tanórák után biztosítunk lehetőséget a kikapcsolódásra. Kézműves foglalkozások, filmklub és társasjátékok mellett igény szerint korrepetálást felvételi előkészítőt is tartunk 8. osztályos tanulók számára magyarból és történelemből. Emellett születésnapi zsúrok, osztályközösség építő programok megtartásának is helyet adunk, melyek térítésmentesek. A „Generációk évének” jegyében pedig nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a felnőttek és a fiatalok minél jobban megismerjék egymás világát – tette hozzá Molnár Csilla.