A település vezetője az aktuális fejlesztésekről elmondta, hogy befejeződött az egészségház felújítása, valamint a közeljövőben egy bemutató tájházzal egybekötött piacteret építenek a Fő utcában.

– A most induló legnagyobb projektünk a csatornázás, ami másfél évet fog felölelni a következő időkben. A falu nagy részét érinteni fogja, egyedül a két töltés közötti területet nem, mert ott fejlesztési tilalom van a rendezési tervünk szerint. Ebből fakadóan a csatornázást sem valósítjuk ott meg, de egyébként a projekt minden utcát, minden lakost érint, akinek van vízbekötése a településen – mondta Varga György polgármester. – Épül egy szennyvíztisztító is a régi szeméttelephez kapcsolódóan.

A beruházás eredményeként a 2023-as év végére a csatornával ellátott településről a tisztított víz a Dunába fog ömleni.

A lakosoknak a beruházás kapcsán nincs külön költségük, ami kiadás lesz, az a saját telken belüli rákötés. Ez egyedileg változik, attól függően, hogy milyen hosszan kell a csatornázást megcsinálni a régi gödörből, aknából.

– Gyakorlatilag csak ezt a költséget kell állniuk. Ezt azért tartom egy nagyon jó lehetőségnek, mert voltak olyan konstrukciók, ahol azért is fizetni kellett a lakosoknak, ha elment a csatorna a ház előtt. Ez most nincs, sőt a rákötés is ingyenes ebben az időszakban, de azért a belső beruházásoknak lesz költsége – fogalmazott az elöljáró.

A beruházással kapcsolatban tájékoztató fórumot tartott Varga György polgármester a település lakosai részére, ahol több kérdés is elhangzott a bekötések lebonyolításával kapcsolatban. Arra is kíváncsiak voltak, hogy pontosan mikortól és mennyit kell fizetni majd, és milyen csatornázási díjat terveznek. Mint kiderült, a díjak kialakítása hatóságilag történik meg a próbaüzem alapján.

Európai Uniós forrásból valósul meg a pályázat, az európai uniós kötelezettségek okán. A beruházási összeg közel hárommilliárd forint, Bátmonostorral közösen. Ugyanis a két településen közös projektben készül el a csatornázás. Maga a szennyvízberuházás ennél összetettebb, és más területek, Gyömrő, Csengőd is kapcsolódik ehhez a projekthez.

Májusban kezdték a feltáró munkákat a kivitelező alvállalkozói, de jelenleg már több utcában, több ingatlan előtt a rácsatlakozási pont is elkészült. A fő kivitelező a Strabag Építőipari Kft.

Befejezték az egészségház felújítását

Varga György polgármestertől megtudtuk, hogy a településen a másik nagy projekt az egészségház felújítása, amit befejeztek. Szeremle a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 45 millió forint alap és 13,05 millió forint kiegészítő támogatást nyert a „Szeremlei Egészségház infrastrukturális fejlesztése” céljából.

Az egészségház komplex felújításával a projekt célja a lakosság és az egészségügyi szolgáltatók megtartása volt, egy kulturált, a mai követelményeknek megfelelő környezet és eszközrendszer kialakításával.

A fejlesztés eredményeként a háziorvosi szolgálatnak és a védőnői szolgálatnak helyet adó egészségház épületének – a járási kormányhivatal előírásainak megfelelő – belső átalakítása, mozgáskorlátozott feljáró építése, akadálymentes parkoló építése, épületvillamossági felújítás, magastető kialakítása, belső akadálymentesítése, napelemes rendszer kialakítása, valamint a szolgálatok korszerű orvostechnikai eszközökkel való felszerelése valósult meg.

Az engedélyes terveket a Sándorfi Tervezőiroda Kft. készítette, a kivitelező a Pallér Kft. volt, a műszaki ellenőri feladatokat Rabi Ervin, a kommunikációs feladatokat a Bewerber Bt. látta el, az orvosi és egyéb eszközök beszállítója a Rextra Kft. volt.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult beruházásnak köszönhetően az önkormányzat felelősségi körébe tartozó egészségügyi alapellátó rendszer tükrözi a kor fejlettségi színvonalát – hangsúlyozta Varga György polgármester. A szolgáltatásokhoz egyenlő eséllyel fér hozzá minden lakó.

A fejlesztés eredményeként egy akadálymentesített, energiahatékony épületben, jobb technikai felszereltség mellett, költséghatékonyabban működhetnek az egészségügyi alapellátások a településen, mely a település lakosai számára jobb komfortérzetet, a szolgáltatásokat működtető vállalkozások számára pedig jobb vállalkozási környezetet eredményezhet.

Egy piacteret is kialakítanak a településen

Varga György polgármester a közeljövő terveiről elmondta, hogy megnyerték a piacpályázatot, ami egy nagyberuházás lesz a településen. A Fő utcán egy bemutató tájházzal egybekötött piacteret alakítanak ki.

– Végre kulturált körülmények között fogják tudni árusítani a portékáikat az árusok. A tervek szerint egy év alatt kell elkészüljön ez a beruházás, de az építőanyagárak drasztikus drágulása miatt igyekszünk ezt minél előbb megvalósítani. A projektre a Vidékfejlesztési programban pályáztunk közel 100 millió forintot. Terveink között van még egy új Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projekt megvalósítása, amely révén a közkonyhát a régi óvodaépületbe költöztetnénk, mert ahol most van a konyha, az építészetileg nem megfelelő. Erre pályázunk jelenleg, reméljük, hogy sikeresek leszünk.

Amit nagyon szeretnénk még, az a hivatal felújításának befejezése.

Nagyon régen húzódik. Egy szociális helyiséget szeretnénk kialakítani a dolgozók számára, ahol akár ebédelhetnek is. Az illemhelyet is szeretnénk kibővíteni, az ügyfelek és a dolgozók részére külön helyiséget biztosítani. A folyosó felújítása, az irodák festése is a terveink között szerepel, ezekre a Magyar Falu Programban szeretnénk pályázni, mert eddig nem nyertünk – tette hozzá Varga György.

Korszerűsítenék a művelődési házat is

Rengeteg fejlesztési terve van a szeremlei önkormányzatnak. Ami igazán sürgető, az a művelődési ház energetikai korszerűsítése és bővítése.

– Az egyik problémánk az, hogy a téli időszakban a fűtés nagyon hangos, hőlégbefúvóval zajlik jelenleg. Vagy fűtünk, és nem halljuk egymást, vagy nem fűtünk, és akkor hideg van. Az öltözőkhöz kapcsolódó vizesblokkokat is szeretnénk megnagyobbítani. Már felmerült a gondolat, hogy táncos táborokat is szervezhetne a Szeremlei Néptáncegyüttes itt a helyszínen, s ha ez megvalósulhatna, akkor több életet tudnánk vinni a művelődési házba és Szeremlére is – zárta gondolatait az elöljáró.