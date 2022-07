A két, tagolt belső terű csarnok összesen több mint 1970 négyzetméter alapterületen fekszik. Az ipari épületekhez parkolók is tartoznak, valamint fejlesztették a közműveket, például tűzivíz-tározót is kialakítottak. A város tulajdonában álló iparterület fejlesztésének célja a munkahelyek bővítése és a betelepülő vállalkozások működési helyszínének infrastrukturális fejlesztése volt. Az önkormányzat az első szerződéseket is megkötötte már a bérlőkkel.