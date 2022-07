A kormány döntött a szerződéses határvadász jogviszony létrehozásáról és a Készenléti Rendőrség alárendeltségébe tartozó Határvadász Ezred felállításáról. Ennek első ütemében összesen 2200 határvadászt vesznek fel öt megye határvadász századaiba, köztük Bács-Kiskunba a legtöbbet, mely 14 század létrehozását jelenti - tájékoztatott Liptai András rendőr ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának vezetője.

Hazánk déli határszakaszán tavaly év elejétől folyamatosan emelkedik a jogellenesen belépők, vagy belépni szándékozók száma, valamint az ehhez kapcsolódó embercsempész tevékenység, ami rendkívüli terhet ró a határszolgálatot ellátó kollégákra.

Liptai ezredes elmondta, hogy a határvadászok feladata a zöldhatár őrizete, az illegális migráció visszaszorítása és megakadályozása lesz, ezzel pedig Magyarország biztonságának védelméhez, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növeléséhez járulnak hozzá.

– Mindeme feladatok valódi elhivatottságot igényelnek a leendő határvadászoktól, akik cserébe biztos munkahelyet, és a jogszabályok által garantált juttatásokat kapnak – hangsúlyozta Liptai András ezredes.

A határvadászok három fő feladatot hajtanak majd végre: az államhatár őrizetét, az illegális migráció megakadályozását és a Magyarország területére bejutott migránsok visszakísérést az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A szerződés időtartama három év, ami további három évvel meghosszabbítható, és tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén még három évvel prolongálható.

A jelentkezés feltétele a magyar állampolgárság, a büntetlen előélet, az általános iskola teljesített nyolc osztálya és a cselekvőképesség. A jelentkezés alsó korhatára 18 év, a felső 55 év. A képzést felvételi alkalmassági vizsgálat előzi meg, egészségügyi, pszichológiai szűrővizsgálattal fizikai felméréssel, pályaorientációs elbeszélgetéssel. Mindezeket a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kiskunhalasi objektumában végzik. A folyamat utolsó része a kifogástalan életvitel ellenőrzése.

Az alkalmas jelentkezőnek szerződéskötést követően egy négy hetes, 160 órás, ingyenes képzést kell teljesítenie, amit a Készenléti Rendőrség kiskunhalasi objektumaiban tartanak meg. A képzés anyaga felöleli a jogi, rendészeti, határőrizeti, határforgalmi ismereteket, az intézkedéstaktikai felkészítést, fegyverhasználatot, valamint a kényszerítőeszközök használatát. A képzés határvadász vizsgával zárul.

A szerződéses határvadászok esküt tesznek, valamint tisztesi rendfokozat viselésére jogosultak, az első évben őrvezető, a második évben tizedes, a harmadik évben szakaszvezető rendfokozat illeti meg őket.

Liptai ezredes elmondta, hogy a megye egész területéről, sőt megyén túlról is várják az elhivatott határvadászokat. Alapilletményük bruttó 300 ezer forint, amihez teljesített óránként 570 forint határvadász pótlék társul. Jogosultak éjszakai és készenléti pótlékra. Mindez túlóra nélkül mintegy havi bruttó 400 ezer forintos illetményt jelent, amihez évi 200 ezer forint cafetéria is társul. Továbbá jogosultak a hivatásos állományt is megillető elismerésre, nyelvpótlékra, szociális támogatásra, egészségügyi ellátásra, kegyeleti gondoskodásra, lakhatási támogatásra, albérleti és utazási hozzájárulásra.