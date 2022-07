Solymosi Tamás, művésznevén Tomaas Yilssom huszonöt évvel ezelőtt jegyezte el magát a táncművészettel. A break tánc művelője, majd meghonosítója lett Kecskeméten.

– A break tánc alapjait 1999-ben autodidakta módon sajátítottam el. Otthon gyakoroltam, majd a középiskolás évek alatt hasonló érdeklődésű barátokra tettem szert, majd velük kezdtem el Kecskeméten elterjeszteni ezt a dinamikus stílusú táncot, ami a hip hop kultúra része. Létrehoztuk az „Error Moves” formációt. Több kecskeméti intézménybe és más városok programjaira is meghívást kaptunk, de az utcán is sokan nézték a produkcióinkat. A későbbiekben átléptük a város határát, az ország számos városában, majd Európa több országában is bemutattuk tudásunkat– idézte fel a kezdeteket Solymosi Tamás.

A későbbiekben a break tánc mellett a hip hop és a modern, kortárs tánc felé orientálódott, majd tanítani kezdett a megyeszékhelyen, megalakítva a K76 hip hop csoportot.

Az Error Moves csapattal hazai és nemzetközi versenyeken sikeresen szerepeltek, II.-III. helyezést értek el. A K76 formációval pedig többszörös I. helyezettek.

Budapesten, a Magyar Táncművészeti Főiskolán fél évig tanított divattánc szakon. Az ország több városában illetve külföldön, Németországban és Máltán is tartott órákat.

– Az utóbbi években áttértem a másik oldalra, mert harmincnyolc évesen már nem annyira jól funkcionál a test. Új, audiovizuális elemekre épülő projektbe kezdtem. Magam írom a zenét, készítem el a vizuális effekteket és a koreográfusi feladatokat is én látom el. A video mapping show lényege, hogy a táncot vizuális háttérrel egészítem ki. A produkcióban különböző hangulatú részek váltakoznak. Sokszor nem is tudva, hogy élő – színpadon álló táncost vagy vetített képmását látjuk, esetleg egyszerre mindkettőt. Kortárs alkotásként, ebben a darabban a mai kornak megfelelő technika összekapcsolódik a táncművészettel, melynek kivitelezését hosszú munkafolyamat előzi meg. Az anyagot saját stúdiónkban vesszük fel és állítjuk össze társulatommal. A koreográfiákban a „szabad stílust” követem és ötvözöm a vizuális effektekkel. A közönség legutóbb a Szigma Jösszművészeti Együttlét, kortárs művészek fesztiválján, a Hírös7 Fesztiválon, a Studio Free Évzáró műsorán kaphatott ízelítőt munkáimból illetve Barta Dóra felkérésére Kecskeméti Nemzeti Színház Mutatvány de la danse előadásában táncosként szerepeltem – sorolta Solymosi Tamás.

A harminc percesre tervezett produkcióból, fél éves munka eredményeként nyolc perc már elkészült, amit a Studio Free Művészeti Egyesület évzáró gálaműsorán mutattak be Szabadszálláson. Solymosi Tamás segítője Solymosi-Tege Réka, aki csaknem huszonöt esztendeje áll a színpadon.

– Jelenleg Szabadszálláson tanítok a Studio Free Művészeti Egyesület égisze alatt. Óvodás, alsó- és felső tagozatos diákokkal foglalkozom. A munkámat nem a hagyományos felfogásban végzem, melyet Tamástól sajátítottam el. Az oktatásba beleviszem az egyéniségemet, a lelkiségemet is, ami sok mindenben eltér a klasszikus irányzatok diktálta irányvonaltól. A mindennapi tevékenységeim mellett Tamással az új audiovizuális elemeken alapuló táncos projekten dolgozunk. Projektünk lényege, hogy olyan audiovizuális táncművészetet hozunk létre, amiben kizárólag Tamás saját szerzeményei jelennek meg. Ő úgy használja a benne szunnyadó vizualitást, mint a festő az ecsetét, csak videóeffekteket használ festék helyett. Ebből adódóan neki jut a munka kreatív része, nekem a szervezés és a segítségnyújtás szerepe – emelte ki Solymosi-Tege Réka.

A maga nemében úttörőnek számító audiovizuális elemeken alapuló táncművészeti projekt bemutatóját az év végére tervezi Solymosi Tamás és Solymosi-Tege Réka. Előadásukkal hazánkban, majd külföldön is be szeretnének mutatkozni.