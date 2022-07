A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának az anyaga szerint – amelyet június második felére datálnak – megfelelő a vízminőség, és fürdőzésre alkalmas. Az igaz, mondta a polgármester, hogy jelentős a forróság miatt a kipárolgás, de minden évben több százezer köbméternyi víz hozzáadásával pótolni lehet ezt a mennyiséget. Természetesen az volna a jó, ha gyakrabban esne, az idén is legalább 150–200 milliméternyi víz hiányzik Soltvadkert környékéről, amely részben a Vadkerti-tó vízgyűjtő területe is egyben.

A tó strandját minden évben 90 ezer ember keresi fel. A strand tiszta, a karbantartók folyamatosan locsolják a füvet minden nap, a homokos föveny tökéletes kikapcsolódást jelent a családoknak.

Természetesen nem mindegy, hogy milyenek az árak. A közelmúltban jelent meg egy körkép a balatoni lángos árakról. Ez önmagában már sokat mond arról, hogy mire is számíthat a legfelkapottabb üdülőhelyen a turista. Az alap lángos a legtöbb helyen 800 forintnál indul, míg a sajtos tejfölös elérheti egyes helyeken ennek a dupláját is. A Vadkerti- tónál jobb a helyzet, itt ugyanis 550 forintért is lehet már lángost vásárolni. A sajtos 800, a tejfölös 600, míg a sajtos tejfölös 900-950 forintba kerül.

Egy félliteres dobozos sör 500-600 forintba kerül. Egy kávé vagy egy cappuccino 300 forint. Óriás palacsinta 690 forint, egy kis gyros tál 1800 forint, a nagy pedig több mint a duplája. A sima hamburger 1200, míg például a sonkás 1400 forint az egyik büfében. Azaz, ha egy négytagú család Kecskemétről a Vadkerti-tónál tölt egy napot, akkor utazással, belépőjeggyel, ebéddel, üdítőkkel együtt 12-15 ezer forintba kerül egy nap. Ez azonban jóval kevesebb, mintha a Balatonra menne a család.