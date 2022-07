De korábban nem is volt többre szükség. A mostani tartós aszálytól azonban valamennyi állat szenved. Járnak az itatókhoz madarak, őzek, szarvasok, nyulak, rókák, vaddisznók egyaránt. Szomorú tény, hogy az aszály miatt a vadállomány is lecsökkent. Az állatok egy része elvándorol, és olyanok is vannak, melyek víz és táplálék híján elpusztulnak.

Klinkó Imre hivatásos vadász elmondta, évtizedek óta járja a petőfiszállási erdőket, mezőket, de ilyen szárazságot még nem tapasztalt. Most van az őzek násza, ami azért is veszélyes, mert a bakok az üzekedés alatt kimerülnek. Kellene számukra a zsenge zöldtakarmány, de az nincs, és vizet is csak akkor találnak, ha mi viszünk neki, ezért valószínűsíthető közülük ősszel sok elhullik majd. Már előre félek ettől, hiszen ebből élünk. A vadásztársaságnak ez jelenti a bevélti forrást és a szemünk előtt megy tönkre az állomány, úgy, hogy az erőnkhöz képest mindent megteszünk – összegezte a szomorú helyzetet a szakember.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakosság is becsatlakozhat a vadak itatásába. Ha a tanyán, faluban élők a kerítéseiken kívül kihelyeznek itatókat és azokat rendszeresen megtöltik vízzel, az hatalmas segítséget jelent a vadak megóvásában.