Egyrészről a költségvetés módosítása tárgyában László Károly benyújtott egy előterjesztést, aminek az volt a lényege, hogy Búcsú Lajos és közte a közösségi médiában zajló vitában utóbbi olyan kifejezéseket, illetve olyan szavakat alkalmazott, ami László Károly szerint sérti az ő családját, személyiségi jogait. Ezért az önkormányzat szerinte szüntesse meg a szerződést, ami Búcsú Lajossal köttetett korában.

Az ülés kezdete előtt érkezett egy előterjesztés Hajdú Miklós alpolgármestertől, miszerint egy névtelen levélírótól olyan információt kaptak, hogy amikor László Károly alpolgármester volt, akkor magáncélra használta az egyik önkormányzati céges autót.

– Azt gondolom, hogy abszolút méltatlan egy várost vezető testület munkájához az ilyen tárgyalás. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy egybeesett ez a két előterjesztés. A testületi ülés napján, fél órával az ülés kezdete előtt érkezett az előterjesztés Hajdú Miklós alpolgármestertől. Ez több mint egy egyéves történet. Lehet azt mondani, hogy pont a testületi ülés előtt érkezett, de azt gondolom, ha két lépést hátra lépünk, akkor mindenki számára nyilvánvaló, hogy mi a helyzet. Két évvel ezelőtt kilencen kaptak bizalmat arra, hogy vezessék ezt a várost, azóta van egy jól lekövethető bomlás a kilencfős frakcióban. László Károly tulajdonképpen benyújtott egy előterjesztést Búcsú Lajossal szemben, és erre volt válasz a régmúlt dolgait vitató levél – mondta portálunknak Kámánné dr. Bari Bernadett, a Fidesz–KDNP-frakció vezetője.

Véleménye szerint ez a fajta csatározás, személyeskedés nem méltó a képviselő-testületi üléshez.

Búcsú Lajossal kapcsolatban Kámánné dr. Bari Bernadett hangsúlyozta, hogy a polgármesteri tanácsadó testületben végzett tevékenysége kapcsán többször hangzott el a neve a képviselő-testületi ülésen, és többszöri kérésük ellenére a testület, amely a bajaiak adójából működött, és több millió forintot kapott, nem volt hajlandó beszámolni az elvégzett munkáról, legalábbis Búcsú Lajos részéről nem érkezett beszámoló. Volt egy erre irányuló kivizsgálás, azt is megkerülték. Mint a frakcióvezető kiemelte, valóban aggályos Búcsú Lajos működése az önkormányzat területén, és ezzel kapcsolatban elmondták a véleményüket, miszerint Nyirati Klára polgármester asszonynak felül kellene vizsgálnia, hogy érdemes-e olyan emberrel szerződéses jogviszonyt fenntartani, akivel kapcsolatban ennyi kérdőjel merült fel.

– Az, hogy most vannak személyes csatározásaik, és ez kerül be a képviselő-testületi előterjesztésbe költségvetési módosítás címen, az meghaladja azokat a kereteket, amikkel a képviselő-testületnek dolgoznia kell. Ezért is jelentettük ki, hogy mi nem kívánunk ebben részt venni, méltatlannak tartottuk, és kikapcsoltuk a szavazógépeinket. Ilyen formán nem vettünk részt a szavazásban. Ebben a helyzetben ez a döntés az, ami leginkább kifejezi azt, hogy mennyire méltatlannak tartjuk ezt az egész helyzetet. A gépkocsihasználattal kapcsolatban olyan esetleges visszaélésekről volt szó, amik évekkel ezelőtt történhettek. Véleményem szerint nem erről kell, hogy szóljon egy önkormányzati testületi ülés. Azt gondolom, ebben sokan egyetértenek velünk – fogalmazott a Fidesz–KDNP frakcióvezetője portálunknak.