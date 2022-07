A Svájci Gárda alapítása egészen a XVI. század elejéig nyúlik vissza, akkoriban a svájciak voltak a legkeresettebb zsoldosok bátorságuk, hűségük, valamint verhetetlen harcmodoruk miatt. Így 1505 szeptemberében, II. Gyula pápa hívására 150 önkéntes indult gyalogosan Luzernből Rómába – magyarázta a kiskunmajsai diákoknak az őket kísérő egyik gárdista.

A majsai kadétok megnézhették az épület díszudvarát is – számolt be a látogatás részleteiről Kullai Attila iskolalelkész, leírva, hogy az udvart a svájci kantonok zászlói és egy emlékmű díszíti, amely az V. Károly serege ellen 1527-ben elszenvedett vereségnek állít emléket. Az akkori 189 gárdista közül csupán 42-en élték túl a harcot, azonban VII. Kelemen pápát sikerült az Angyalvárba menekíteni. Ennek emlékére minden évben a csata évfordulóján teszik le esküjüket az újoncok. A majsaiakat kísérő gárdista két éve tett esküt a Szentatya védelmére. Mint megtudták, a gárda tagjai csak 19 és 30 év közötti, 174 centiméternél magasabb, kötelező katonai szolgálatot teljesített, legalább érettségivel rendelkező, nőtlen, katolikus svájci férfiak lehetnek.

A diákok számára a legérdekesebb látnivalót a fegyvertár jelentette, ahol a katonák páncéljait és különféle fegyvereit is őrzik

– emelte ki a Svájci Gárda kaszárnyájában tett látogatásukról szóló beszámolójában a kiskunmajsai káplán, aki kitért arra is, hogy a gárdisták díszőrségben alabárdot hordanak, valódi védelmi feladataik miatt azonban pisztollyal vagy géppisztollyal is rendelkeznek. Szolgálatuk minimum két évig tart. A kiskunmajsai kadétoknak lehetőségük volt kipróbálni az alabárdos díszőrség alaki fogásait is.