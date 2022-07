– Énekkarunk zömének – az életkorukból adódóan is – érzelmi kötődése van az 1960-as és 1970-es évek zenéihez, s így született a mostani összeállításunk – mondta el Várhelyi Enikő, az amatőr énekkar vezetője.

A közönség tagjai örömmel fogadták a könnyűzenei összeállítást és már az első dallamoktól kezdve együtt énekeltek az előadókkal. A közös éneklésben segítségükre voltak a képernyőn látható dalszövegek is, de a legtöbb nótát fejből tudta mindenki. A több mint fél évszázados dalok hallatán az is megállapítható volt, hogy üzeneteik, mondanivalójuk időtállóak és a mának is szólnak.

Az egyházi kórus még Schindler Mátyás plébános szolgálata idején, harminckét éve alakult. Az énekkar a vasárnapi misék mellett, gyakran közreműködője a városi rendezvényeknek. A település önkormányzata a tevékenységüket „Hajós Városért” elismeréssel jutalmazta 2014-ben.