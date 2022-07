Kanyó Ferenc fotóművész Madárének című kiállítását mutatja be a közönségnek. Kanyó Ferenc a szociofotók után most leginkább a természeti környezetet, a madarak világát jeleníti meg. Madárének címmel a közelmúltban színes fényképalbumot is megjelentetett, amelyben a fotók mellett a madarakat bemutató versei olvashatók.