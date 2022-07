Döbbenet 18 perce

A kiskunmajsai gimnázium sportoktatója terjesztette a drogot

Lecsapott a rendőrség egy drogdílerre, aki egy kiskunmajsai gimnázium sportoktatója volt – számolt be róla a TV2 Tények című hírműsora. Az egyik szülő úgy nyilatkozott, hogy mindenki tudott arról, hogy a férfi mivel foglalkozik. Ezért ő nem is engedte a lányának, hogy bejárjon a kötelező foglalkozásokra. A férfi házában a kábítószergyanús anyagon kívül hetvenmillió forint készpénzt is találtak egy lábasban elrejtve. Az érintett oktatási intézmény közleményt adott ki az ügyben.

Illusztráció Fotós: shutterstock.com

A városban közismert 63 éves férfira még június végén csapott le a rendőrség. A házában a szobától az előszobáig értek azok a húszezer forintos címletek, amit a rendőrök terítettek ki a helyszíneléskor. A Tények információi szerint a férfi a helyi gimnáziumban dolgozott mint sportoktató. A műsorban megszólaló helybéliek azt mondták, hogy azért vették fel a férfit, mert kevés volt a testnevelőtanár és a férfi bokszolói múltja elégnek bizonyult ahhoz, hogy oktasson. Amikor az egyik édesapa megtudta, hogy ki lesz lánya egyik tanára, megtiltotta a gyerekének, hogy bejárjon az órákra.

Az apa a Tényeknek elmondta, hogy szerinte köztudott volt, hogy a férfi kábítószert árult a városban, uzsorázott, kölcsönöket adott magas kamatra, sokan tartoznak neki Kiskunmajsán. A Tények információi szerint mivel a gyerek nem járt be a kötelező sportköri órákra, szabálysértési eljárás indult a szülők ellen. A gyámhivatal is meglátogatta a családot, az édesapa felháborodott azon, hogy még ellenük indult eljárás, holott ő csak védte a gyerekét. – Nem szerettem volna, ha a lányom egy olyan kábítószer-kereskedőnek a testnevelésóráira jár be, akinek a célközönsége a középiskolás gyereke – nyilatkozta a műsorban az édesapa. Hogy ki is tanította a gyerekeket, az az iskola számára nem sokkal a tanévzáró után derült ki, amikor lecsaptak a nyomozók a férfi házánál. A házkutatáskor előkerült a drog porciózásához használt tasak, digitális mérleg, valamint többféle kábítószergyanús anyag. A nyomozók azonban nemcsak drogot, hanem egy lábasba rejtve hetvenmillió forintot is találtak.

A Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium igazgatósága, ahol a férfi sportoktatóként dolgozott, július 16-án közleményt adott ki a TV2 Tények című műsorban elhangzottakkal kapcsolatban. Ebben az áll, hogy 2022. január elején az egyik dolgozójuk szülési szabadságra ment, a pótlását nagyon nehéz volt év közben megoldani, különösen az általa tartott sportköri foglalkozások esetében. „Az intézményünk ebben a helyzetben az általunk több évtizedes sportolói, edzői múltjáról ismert személy alkalmazása mellett döntött” – írták. A közlemény kitér arra is, hogy nem főállású dolgozóként, hanem óraadóként, a tanév végéig, június 15-ig szerződéssel látta el a délutáni edzések (boksz) megtartásának feladatát. Jogviszonya alatt erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezett. „Nem vagyunk nyomozati szerv, az edző őrizetbe vételekor vádként megfogalmazott tevékenységéről semmilyen tudomásunk nem volt, ilyet hivatalos szerv, diák vagy szülő sem jelzett felénk. Minden ilyen jellegű tevékenységet ugyanakkor elítélünk, az ellen harcolunk pedagógiai munkánkban. Az őrizetbe vételekor, június 29-én már semmilyen jogviszonyban nem álltunk a helyettesítő edzővel. A Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium visszautasít minden rosszindulatú híresztelést, feltételezést, amelyek végtelenül károsak a felnövekvő ifjúság és intézményünk számára” – olvasható az intézmény igazgatóságának közleményében.

