Az eseményen Zsigó Róbert, Baja és környéke országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a kormány célja a kistelepülések fejlesztése, Bácsbokod pedig a Magyar Falu Program keretében mindeddig 220 millió forint értékben nyert pályázatokat.

– Bokodon mindig vannak olyan tervek, amelyeket érdemes támogatni, amivel előre tud haladni a település: megújult a bölcsőde, az iskola, az üzemi konyha, az óvoda, a művelődési ház és még hosszan sorolhatnánk. Remélem, hogy a következő időszakban, is tudjuk folytatni a települések, többek között Bácsbokod fejlesztését is – mondta Zsigó Róbert. A Magyar Falu Program keretében nem csak az önkormányzat pályázott, hanem az állam maga is végzett beruházásokat. Ebből épült meg többek között a Csávoly-Borota közötti útszakasz, a Rémi-Felsőszentiváni bekötőút és a Szeremle-Dunafalva közötti töltés, tudtuk meg a honatyától.

– Mindannyian érezzük, hogy veszélyekkel teli korban élünk. A pandémia, az európai energiaválság, az orosz-ukrán háború, mind-mind növeli a bizonytalanságot. Ma hazánk kormánya azért dolgozik, hogy megvédjük a magyar emberek, a magyar családok biztonságát. Ebben továbbra is számíthatnak rám, számíthatnak ránk – emelte ki Zsigó Róbert.

Sztana Zoltán a Magyar Közút Zrt. képviseletében tájékoztatott a Baját Bácsbokoddal összekötő útszakasz felújításával kapcsolatban: 562 négyzetméteren teljesen kicserélték a pályaszerkezetet két új aszfaltréteggel, megújították a vízelvezető rendszert , valamint új táblákat és oszlopokat helyeztek ki. A műszaki átadás megtörtént, az útszakasz négy évig garancia alatt van.