A zászlószalag a bajtársiasság és a haza iránti hűség katonai hagyományokban mélyen gyökerező jelképe, mely a történelmi múlt előtt tisztelegve kifejezi egy közösség összetartozását, a szakmai és emberi kapcsolatokat. A csapatzászlóra köthető zászlószalag a lelkiismeretesen és magas szakmai színvonalon végzett munka elismerésének kitüntető szimbóluma. A miniszter zászlószalagot adományozott a repülőbázis számára Magyarország és a NATO szövetségeseink légterének biztosítása, területének és csapatainak oltalmazása, sérthetetlenségének és szuverenitásának megőrzése, a szárazföldi csapatok támogatása, a hadműveleti szállítási feladatok biztosítása, valamint az orosz-ukrán háborús helyzetben nyújtott áldozakész tevékenysége elismerésként. Elhangzott, hogy a zászlószalag adományozással köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a szervezet hírnevét öregbítették az elmúlt években. A zászlószalagot Dr. Maróth Gáspár, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkára kötötte fel a csapatzászlóra a csütörtöki ünnepségen, majd köszöntötte a jelenlévőket.

Zászlószalag átadás. Fotó: Horváth Péter

Beszédében kiemelte, hogy a repülőbázis a Magyar Honvédség egyik fő tartópillére, ami kiemelkedő szerepet tölt be a hadsereg mindennapi feladatellátásában. Mint fogalmazott, nem véletlen, hogy a jelenleg is zajló történelmi haderőfejlesztési program a légierő modernizációjával kezdődött. A repülőbázis munkáját mindig kiemelt figyelem övezte az ellátott sokrétű feladatrendszer miatt.

– Önök az elmúlt évek során katonai esküjükhöz méltón számos alkalommal bizonyították szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat úgy a hazai, mint a nemzetközi környezetben

– méltatta a repülőbázis munkatársainak munkáját, hangsúlyozva: a zászlószalag adományozás azt bizonyítja, hogy sikerrel megbírkóztak feladataikkal és az államtitkár megköszönte az eddig nyújtott rendkívüli helytállást. Kiemelte: az augusztusban induló balti misszió a jelenlegi nemzetközi helyzetben még inkább ráirányítja a figyelmet az alakulatra.

Mivel megfogalmazása szerint maga is érzelmileg érintett az alakulattól, az államtitkár formális beszédén felül is intézett néhány szót a jelenlévőkhöz. – Az augusztusi feladat más lesz, mint eddig. Mindenki, aki részt vesz a balti légtérvédelem biztosításában, különleges történelmi helyzetbe kerül. Tudjuk, hogy ez a csapat mindig felkészült, de itt most többről van szó. Kell egy mentális felkészülés is, amiben össze kell tartson a honvédség, a repülőbázis és a Honvédelmi Minisztérium. Maximális biztonság kell pilótáinknak, amikor beülnek a gépekbe és olyan helyzetben lesznek, amikor döntést kell hozniuk, akár a saját életük védelme érdekében is. Ez most nem lesz játék – mondta Maróth Gáspár és hangsúlyozta: adott helyzetben bárhogy dönt a kint lévő misszió, a minisztérium ott lesz a döntésük mögött és támogatja őket.

Fotó: Horváth Péter

Ugrik Csaba dandártábornok, reptérparancsnok elmondta:

a zászlószalag bizonyítéka annak, hogy jó úton járnak. A siker záloga a szakmai felkészültségen túl az elhivatottság, a precíz feladatvégrehajtás és az áldozatvállalás a cél elérése érdekében. A siker nem az egyén, hanem a közösség sikere.

Mint fogalmazott a zászlószalag emlékeztetője annak, hogy csak együtt lehetnek sikeresek, emellett kötelez a haza további elhivatott szolgálatára.

Bozó Tibor vezérőrnagy, a MH Parancsnoksága törzsfőnöke is megszólította bajtársait.

– Méltó és kiemelt csapat kapta meg a zászlószalagot egy különleges, történelmi időszakban – mondta, hozzátéve, hogy fiaik és lányaik a világ olyan pontjára mennek, ahol a Baltikum és az orosz érdek egymás ellen feszül. Aláhúzta az államtitkár szavait, miszerint a művelet a helyzet miatt különleges mentális felkészülést igényel. – Ahogy a magyaroknak a Szent Korona minden jog forrása, úgy nektek a zászlószalag az erő, az energia és a katonai spiritusz forrása. Erre gondoljatok, amikor végrehajtjátok feladataitokat – fogalmazott a törzsfőnök.