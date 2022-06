Az elnök agrármérnök, aki 30 hektáron termeszt kajszibarackot, szilvát és almát. Mint mondta, korábban már működött a gazdakör, de az évekkel ezelőtt elhalt, és most újraindították. Olyan érdekképviseleti szervezetet akartak a Kecskeméten élő és a környéken gazdálkodók, amely a napi gondokat azonnal képes eljuttatni a kamarához vagy más szervezetekhez. A gazdák között van állattenyésztő, szántóföldi termelést végző gazda, gyümölcs- és zöldségtermesztő is. Somodi Ferenc tervei között szerepel, hogy tovább növelik a tagság létszámát, előadásokat és továbbképzéseket szerveznek.

Az elnök családja 300 éve fogott a gazdálkodásba Kecskemét határában. Somodi Ferenc jelenleg azokon a területeken gazdálkodik, ahol már az ősök is dolgoztak. Az agrármérnök 1998 óta termeszt gyümölcsöt. Az idei termésről azt nyilatkozta, hogy bár pénteken azon a területen, ahol ő is dolgozik, a jég pusztítást végzett, a kajszitermés jóval több lesz, mint az előző években. Akkor ugyanis elfagyott a termés nagy része. Javasolta a háziasszonyoknak, hogy most vásároljanak a piacokon sárgabarackot a lekvárfőzéshez, mert nem lehet tudni, vajon jövőre a fagy vagy akár a jégeső milyen károkat okozhat.