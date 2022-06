A Szent Imre Katolikus Általános Iskola udvarán a tanév utolsó napjának reggelén összegyűlt az udvaron mind az 500 diák. Közösen adtak elő néptánc flashmobot. Óriási összhangban, mely köszönhető az iskolát is jellemző harmóniának, kiváló csapatszellemnek. A gyerekek egész évben néptáncolnak, a testnevelés órák keretében. A tánc után átsétáltak az új műfüves pályához, melyet ünnepélyesen felavattak és felszenteltek.

Papp Zsolt iskolaigazgató köszöntött mindenkit. Beszéde elején elárulta, nemcsak a gyerekek, de ők maguk, a tanárok is nagyon szeretik és várják a szünidőt. Kiemelte, milyen fontos mérföldkő az új pálya az iskola életében. Hozzátette: az országban a Szent Imrések lehetnek elsők, ahol futballpályát avatnak olyan kiváló siker után, mint a kedd esti 4-0-as magyar győzelem az angolok ellen. Hálát adott a Jóistennek, amiért lehetőséget adott számukra a pálya létrehozásához, és köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki hozzájárult a megvalósulásához. Ő maga is nap mint nap látja, hogy diákjaik mennyire szeretik rúgni a labdát. Végre testnevelés órán sem kell már az aszfalton játszaniuk, hanem ezen a szép pályán futballozhatnak. Olyan környezetet teremthettek e sportágnak, mely méltó és talán még több tanulót ösztönöz majd a mozgásra.

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő Széchenyi Istvánt idézte, aki már az 1800-as években felhívta a figyelmet, a testedzés, a sportolás fontosságára.

Ehhez az iskolában most már adott a modern pálya, és vannak jó példaképek is. Nemcsak külföldi, hanem a kedd esti magyar győzelem után már méltán magyarok is, mint például Szalai Ádám, Szoboszlai Dominik vagy Sallai Roland, akik olyan intelligens és művelt futballisták, akik valóban jó példák lehetnek a mai generáció előtt.