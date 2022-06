A diákok közül mindenképpen kiemelkedik a 7. osztályos Murai Regina, aki több tantárgyból is eredményesen szerepelt rangos versenyeken. A magyar nyelv és irodalom témakörében a Lotz János helyesírási és szövegértési versenyen megyei 2., országos 9. helyezett lett. A Regősök húrján vers- és prózamondó verseny országos döntőjén ezüst minősítést ért el, a verseny regionális fordulójában arany minősítéssel értékelték. A Versmondók Találkozóján szintén arany minősítést vehetett át. A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulójában 7. helyezést szerzett, az Édes anyanyelv nyelvművelő versenyen pedig 5. helyen végzett. A Katona József megyei könyvtár által szervezett mesemondó versenyen döntős lett. A Tavaszköszöntő Megyei Természetismereti Vetélkedőt pedig megnyerte csapatával, melynek tagja volt még Gombár Bence és Kállai Milán. Mindezek mellett letetette az ECDL informatikai vizsgát.

Regina szorgalma példaértékű. Szereti a kutatómunkákat is, legutóbb a reformkori nők életéről gyűjtött anyagokat.

Szereti a verseket is, nemcsak elmondani, hanem tanulmányozni, hogy vajon mire gondolt a költő, mit üzennek a sorai. Regina nem csak tanulmányi eredményei miatt lehet jó példa diáktársainak. Bebizonyította, hogy kitartással, szakmai segítséggel le lehet győzni a lámpalázat. Kulcsár Mariann tanárnője 5. osztályos kora óta tréningezi, felkészíti, sikerrel. A lámpaláza egyre kisebb, látványosan nőtt az önbizalma, sokat fejlődött az önismerete.

A 7. osztályos Hornyák Zalánra is méltán lehet büszke az iskola. A Regősök húrján vers- és prózamondó verseny országos döntőjén ezüst minősítést, a verseny regionális fordulójában arany minősítést ért el. A Versmondók Találkozóján szintén arany minősítéssel értékelték szavalatát. Zalán rajzban is tehetséges. A Mathiász János iskola megyei rajzpályázatán, illetve a Példaképem című városi rajzpályázaton is 2. helyezett lett.

Zalánhoz a kortárs irodalom áll közel, azzal tud azonosulni, de a reformkort is kedveli. Rajzbéli tehetségét vélhetően családi ágon örökölte, édesanyja is művészi beállítottságú, és felmenői között volt festőművész. Szabadidejében szívesen alkot, fest, rajzszakkörön mélyíti tudását. A sport is az élete fontos része, birkózik a KESI színeiben, kiváló eredményekkel.

A szintén 7. osztályos Gom­bár Bence sokoldalúságát mutatja, hogy különböző tantárgyakban ért el nagyon szép eredményeket. A Versmondók Találkozóján ezüst minősítést kapott. A footgolfversenyen egyéniben 3. helyen végzett. Nem utolsósorban szintén tagja volt a Tavaszköszöntő Megyei Természetismereti Vetélkedőn győztes iskolai csapatnak.

Bence elmondta, a mesemondás közelebb áll hozzá, mivel a versnél kötött a szöveg. Korábban csak mesemondásban indult, de 5. osztályos kora óta már verssel is zsűri elé áll. A rövid, vidám verseket kedveli a kortárs irodalomból. Szabadidejében tankmaketteket készít, már szép nagy gyűjteménye van. Nemcsak összerakja a tankokat, de tanulmányozza is a történelmüket. Nagy sikerrel még előadást is tartott róluk osztálytársainak.

Kállai Milán a már említett természetismereti verseny győztes csapatát erősítette. Imádja a természetet, az állatokat, különösen a madarakat. Nagyon élvezte a versenyre való felkészülést, sok minden újat tanulhatott közben.

Mindemellett új szenvedélye a breaktánc. Három hónapja kezdte el, de már vannak sikerélményei.

Nyúl Szonja 7. osztályos tanuló az Édes anyanyelv nyelvművelő versenyen megyei 3. helyezést szerzett. A diáklány erőssége a kreativitás, a logikai gondolkodás, melyet jól kamatoztathatott a megmérettetés szóbeli és írásbeli részén egyaránt. A nyelvtan mellett a biológia áll hozzá közel. Szabadidejében szívesen foglalkozik a család két kutyájával.

Kaminszki Kincső Jázmin 7. osztályos diáklány rajztehetségét kamatoztatta a Mathiász János iskola megyei rajzpályázatán, 2. helyezést ért el. A fiatal tehetség nagyon szereti a grafikát és a festészetet. Évek óta külön szakkörön fejleszti tehetségét. Szabadidejében pedig kiválóan készít süteményeket, édesanyja nyomdokain haladva.

A 7. osztályos Bertus Lilla szintén tehetséges rajzból, a Példaképem című városi rajzpályázaton 3. lett. A diáklány elárulta, az alkotói munka kikapcsolja, feltölti. Jár külön szakköre, és elsősorban a grafika, a fekete-fehér színek vonzzák.

Mindezeken felül a Ma­thi­ász János iskola megyei rajzpályázatán első helyezést ért el a 4. osztályos Német Lili, a Példaképem című városi rajzpályázaton Keresztes Rebeka 8. osztályos diáklány első lett. A Katona József megyei könyvtár által szervezett mesemondó versenyen döntős lett a 6. osztályos Szalontai Lili is. A Kecskemét Területi Elsősegélynyújtó Versenyen 2. helyezést ért el az iskola csapata. A Mindent a kutyákról országos projektversenyen a 3–4. osztályos csapat 2. helyen végzett.