Az éttermi minőségű palacsintákból az arra sétálók is kaphattak, volt, aki adományt is adott érte, ezen összeg is a népkonyháé lett.

Rádi Tivadar mesélt nagy tervéről. Szeretnének Kecskemét főterén egy keresztény palacsintanapot rendezni, első körben az óvodásoknak és szüleiknek, ahol mindenki jól érezheti magát, és finomakat ehet. Szolnokon már megvalósították, és nagyszerű fogadtatása volt.