Szombaton 18 órakor ünnepélyesen is megnyitják a Lengyel-Rheinfuss Ede – A magyar huszár Munkácsyja című tárlatot a Cifrapalotában. A Máday Norbert magángyűjteményéből rendezett kiállítás része a Múzeumok Éjszakája programsorozatnak. A megnyitón köszöntőt mond dr. Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója, megnyitja dr. Salacz László országgyűlési képviselő. Lengyel-Rheinfuss Ede munkásságát méltatja Hajagos Csaba történész-főmuzeológus, a tárlat anyagát bemutatja Máday Norbert magángyűjtő. Közreműködik: Szabó Kocsis Zsuzsanna népdalénekes.

19 órakor a Múzeumok Éjszakája keretében Madárének címmel nyílik meg Kanyó Ferenc fotóművész kiállítása a Katona József Emlékházban. Kanyó Ferenc fotóművész, pedagógus 2001 és 2013 között a budapesti Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola tanára volt. Pályája kezdetén főként szociofotókat készített, jelenleg fő témája a természeti környezet. A megnyitó keretében a szerző Madárének című albumát is bemutatja.

19 órától a Ciróka Bábszínház is részese lesz a Múzeumok Éjszakájának. Először a 4 éves kortól ajánlott Piros-Sárga-Kék előadás látható, majd 20 órakor 6 éves kortól a Mátyás Király tréfái, 21 órakor a Fehérlófia. 22 órakor már a nagyobbakat szólítják meg, Slawomir Mrozek – Strip-Tease tekinthető meg a Kecskeméti Színjátszó Műhely előadásában, végül 23 órakor a Sex In The Black Hole ad koncertet. A férőhelyek száma korlátozott, helyfoglalás érkezési sorrendben.