Balla Lászlótól azt is megtudtuk, hogy a szombati versenyen több féle módon főzték a halászlevet a csapatok. Bajai és szegedi egyaránt készült, talán a szegedihez hasonló passzírozott volt a népszerűbb, gyufatészta ebbe is abba is került – vélekedett az alpolgármester. Azt is elmondta, hogy volt aki sült hallal is nevezett a versenyre. Az elkészült ételeket háromtagú zsűri – Rácz Lajos, Illés Gyula és Berki Zoltán – értékelte. Döntésük alapján a bajai Varga György nyerte a fődíjat. Második helyezett lett a félegyházi Buza Flórián, harmadik pedig a félegyházi birkózókat képviselve Kucsora László és Dósa László. Különdíjat kapott Cseh Imre, Faragó Ferenc és a Pékvarázs csapata.

Az alpolgármester hangsúlyozta, az esemény sikeréhez nagyon sokan hozzájárultak. Kiemelte a polgármesteri hivatal munkatársai közül Bajzák Andreát, Vargáné Rácz Juditot, Kormányosné Kiss Edit és Zsigó Brigittát. Hozzátette, a rendezvény sikerét a fellépő művészek még tovább fokozták. Fellépett az Ifjúsági Fúvószenekar Kis-Fekete Vilmos vezetésével, a Padkaporos Táncegyüttes, dr. Tóth Ákos, Tapodiné Boda Brigitta és Németh Arnold Brilli Art Stúdió TSE versenytáncosai, akik közös szambára is felkérték az esemény résztvevőit. A nap végén Csibe és barátai, valamint Seregély Csilla gondoskodtak a jó hangulatról.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.