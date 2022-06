A dunavecsei tehetségnapot 2011-ben rendezték meg első ízben Dunavecsén. Laub Miklós, a Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény akkori igazgatóhelyettese, jelenlegi intézményvezetője egy Társadalmi Megújulás Operatív Programos pályázat keretében hívta életre a kulturális fesztivált. Laub Miklós ekkor már másfél évtizede járt a különféle gyermekcsoportokkal a hazai és nemzetközi fesztiválokra.

– Az első négy esztendőben a Dunavecsei Százszorszép Óvoda, a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Gróf Teleki József Református Kollégium és a Duna Menti EGYMI diákjai mutatkozhattak be a művelődési ház színpadán. Négy évvel később vendégeket is meghívtunk a környékről, így az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola, a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségű Általános Iskola egy-egy csoportját. A fellépők köre 2017-ben és 2018-ban tovább bővült, a Kiskunhalasi Református EGYMI fejlesztő nevelésben részesülő súlyos fogyatékos tanulói mutatták meg, hogy a megszokottól eltérő módon élő gyermekek is csodát tudnak varázsolni a színpadra. Elsődleges célunk az volt, hogy megmutassuk, illetve érzékenyítsük a gyermekeket a másság elfogadása felé. A tehetségnap olyannyira népszerűnek bizonyult, hogy 2018-ban már létszámi megkötéseket is kellett tenni, mert többen jelentkeztek, mint amennyi produkció az időkeretbe belefért volna – mondta el a baon.hu érdeklődésére Laub Miklós, a Duna Menti EGYMI intézményvezetője.

A művelődési ház felújítása és a járványügyi helyzet miatt három év kimaradt, de idén Laub Miklós és Vörös Sándor Dunavecse polgármestere, valamint a Százszorszép Óvoda és a közoktatási intézmények vezetői megállapodtak arról, hogy ismét megrendezik a kulturális seregszemlét, remélve, hogy ismét hagyománnyá válik a rendezvény.