A kiállítás kurátora Balanyi Károly Ferenczy-díjas grafikus- és zománcművész, a Kecskeméti Képzőművészek Közösség vezetője. Beszédében a tárlat megszületéséről szólt.

– Egy olyan kiállítás-sorozat nyolcadik állomásához értünk, amelynek nem titkolt szándéka, hogy a 21. századi individualizált, gyakran tagadásba forduló művészeti életben inkább a közös gyökereket, találkozási pontokat keresse, és olyan kellemetlen kérdéseket tegyen fel, mint az alkotó ember felelőssége, vagy a művészet eredeti küldetése. Hogy csupa olyan dolgot firtasson, melyről ebben az egocentrikus művészeti életben már nem illendő beszélni. Meggyőződésem azonban, hogy a művészet feladata a kezdetektől, a barlangrajzoktól, máig semmit nem változott. Ma is az a dolga, hogy kapcsolatot teremtsen ég és föld között, és a nézőt kiragadva mindennapok világából, egy magasabb rendű spirituális élménnyel ajándékozza meg. Módszerek, technikák és divatok változnak, de a lényeg ma is ugyanaz. Ezért mi arra hívtuk az alkotókat, hogy a kortársművészet nyelvén és eszközeivel valljanak a hitükről, a Teremtővel való kapcsolatukról, nyilvánosan is vállalva a tanúságtévők küldetését. Hiszen a művészet az a hely, ahol a bénák járnak, a poklosok megtisztulnak, a halottak pedig feltámadnak. Ez a művészet Teremtőtől kapott hatalma, hogy csoda és valóság egyszerre, vagyis misztérium.

Végül a kiállítást megnyitotta Bojár Iván András művészettörténész. Szakmai beszédében az egyházi vonatkozások mellett szólt a szakrális művészetről, a spirituális és szellemi tartalmak vizuális kiteljesedéséről.