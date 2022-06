A hitközség új elnöke megemlékezett a Kiskunhalasi Zsidó Hitközség korábbi elnökeiről is, köztük a közelmúltban 70 éves korában elhunyt Raáb Andrásról is, aki több mint két évtizeden át volt a Kiskunhalasi Zsidó Hitközség elnöke. – Sokan azt mondják, hogy kevesen vagyunk. Én nem azt látom, hogy kevesen vagyunk, hanem azt, hogy vagyunk, és pont annyian vagyunk, hogy a ránk szabott feladatot elvégezzük a jövőért – fogalmazott Ritter Nándorné, akinek a személyében most lett először női elnöke a halasi zsidó közösségnek.

Mint mondta: vágyat, erőt és elhivatottságot érez magában arra, hogy minden tudásával és akaratával méltóképpen képviselje a kiskunhalasi zsidó közösséget.

– Ígérem, hogy munkámmal és döntéseimmel tovább viszem a Hitközség és Kiskunhalas jó hírét, szolgálva mind a közösségemet, mind a magyarországi neológiát, mind pedig a világ zsidóságát egyaránt – zárta a beszédét Ritter Nándorné, akit köszöntött Bányai Gábor országgyűlési képviselő, kormánybiztos is.

A politikus személyes hangvételű beszédben emlékezett meg a korábbi elnök Raáb Andrásról, akinek és családjának köszönetet mondott a sok imáért, amit érte mondtak, amikor betegágyán a koronavírussal küzdött. A képviselő szerint Raáb András méltóképpen képviselte a halasi és a hazai zsidóságot, hasonló munkát kívánt Ritter Nándorné új elnöknek is.

– A holokauszt mártírjai nem olyanok voltak, mint bármilyen történelmi mártír az emberiség történetében. Ki gondolná, hogy egy gyermekből, egy nagymamából, nagypapából, édesanyából, vagy édesapából mártírt lehet csinálni – emlékeztetett a képviselő, aki mint mondta: a szíve teljes szeretetével gondol a holocaust áldozataira és a túlélőkre, akik hazaérkeztek.