A kelebiai Református Gyülekezetet a kiskunhalasi Református Egyházhoz 1924-ben csatolták át a kelebiaiak kérésére, ezt megelőzően a szabadkai egyház végezte a hívek lelki gondozását. A reformátusság ugyan mindig kisebbségben volt a településen, de a maroknyi helyi közösség a mai napig aktív maradt és szépen fejlődik.

Bödecs Pál és Kovács Teodóra református lelkészek tartottak istentiszteletet a megújult református gyülekezeti házban, pünkösdhétfőn, a kereszténység számára a Szentlélek kiáradásának ünnepén.

Két részben újult meg a kelebiai református gyülekezeti ház

Fotó: Pozsgai Ákos

Három évvel ezelőtt egyházmegyei pályázati forrásból, közel négymillió forintból felújították az épület tetőszerkezetét. Az épület teljes külső és belső felújítására, a Magyar Falu Program keretében elnyert 25 millió forintból, valamint az egyházközségtől kapott további 3 millió forintból valósult meg mostanra.

A felújítási munkálatokat egy kelebiai és egy tompai vállalkozó végezte, amely során külső szigetelést kapott az épület, a régi, fűtésrendszert helyett egy korszerű, takarékosabban üzemelő új fűtésrendszert építettek ki, a teljes villanyhálózat is megújult és a vizesblokkokat is felújították. Kialakítottak egy konyhát is az épületben, új berendezéseket is vásároltak.

– A közösségi épület mindenki számra nyitva áll majd nemcsak az egyházi alkalmakra, hanem a község rendezvényeit is szívesen fogadjuk itt, vagy akár zarándokokat, kirándulókat is, hiszen egyben egy erdei iskolaként is működhet a jövőben. Csoportok, osztályok jöhetnek ide akár egy hétvégére is, hiszen nagyon szép a környék, ahol kerékpártúrákat is lehet szervezni – mondta el hírportálunknak Bödecs Pál református lelkész, aki lelkipásztorként harminc éves szolgálat után búcsúzik a kiskunhalasi és az oda tartozó szórványgyülekezetektől is, nyugdíjba vonul és a Somogy megyei Csurgóra költözik a családjával. A 2007-ben Kiskunhalas városért kitüntetésben részesült lelkész, azonban nem szakítja meg a kapcsolatot az itteni közösséggel, hiszen tiszteletbeli elnöke marad a halasi Szilády Áron Társaságnak és mint fogalmazott, bármikor szívesen visszalátogat majd halasra és környező református gyülekezetekbe, ha hívják.