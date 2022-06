A rendezvény központi helyszíne a korábbi évekhez hasonlóan idén is az Erdei téri szabadidő parkban felállított nagyszínpad és környéke volt, ahol egy rendezvénysátrat is felállítottak a szervezők, ahol több száz adag gulyást is kimértek a falu lakóinak, akik cserébe adománnyal támogathatták a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsődét.

A falunapi ünnepségre a hazai partner települések mellett az erdélyi, németországi és vajdasági testvértelepülések képviselőit is meghívták.

Huszár Zoltán polgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy az idei falunapi ünnepség azért különleges a számukra, mert kerek évfordulóhoz érkeztek, Kunfehértó 70 éves lett.

– Kunfehértó egy fiatal település, modern gondolatokkal, tervekkel, célokkal, de nem múlt nélkül.

Történelmünk még igaz, hogy nincsen, de történeteink annál inkább – fogalmazott a polgármester, aki szerint a falu közössége egy családként él 2300 taggal, akik ezer szállal kötődnek településükhöz, sokan az alapítók leszármazottjai számtalan rokoni kapcsolattal, de a frissen ideköltözők is gyorsan beilleszkednek és élik közösen falubeli életüket.

– „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” – idézte Széchenyi István szavait a településvezető, aki köszönetet mondott a nagyszülőknek, a szülőknek, akik lehetőséget adtak a falu mai lakóinak, hogy ismerjék egymást, hogy szomszédok lehessenek és szerethessék a falujukat. – Hisszük, hogy ha megbecsüljük elődeink munkáját, őrizzük hagyományainkat, akkor teremthetünk mi magunk is olyan új hagyományokat, amelyeket majd az elkövetkező nemzedék visz tovább. Községünk polgárai hisznek az összefogás fontosságában, tudják, hogy mindazt, amit a faluért teszünk, családunkért, jövőnkért, gyermekeinkért is tesszük – mondta Huszár Zoltán, aki szólt az elért eredményekről is.

– Az elmúlt pár év a pályázatok és építkezések évei voltak Kunfehértón, az elmúlt falunapon még csak támogatói okirattal rendelkező tervezett beruházásaink azóta megindultak és sok be is fejeződött.

Az óvodaudvar, a temető felújítás, a falu-és tanyagondnoki szolgálatnak vásárolt busz, a rendezvénysátor beszerzése, a településüzemeltetéséhez beszerzett lobszívó, traktor és tartozékai, a könyvtár szakmai eszközfejlesztése, a piactér kialakítása megtörtént.

Folyamatban van az orvosi rendelő átalakítása és orvosi eszközök beszerzése, a fogorvos és védőnői szolgálat eszközfejlesztése, közterületi játszótér fejlesztése, kommunális eszközök beszerzése és a külterületi helyi közutak fejlesztése folyamatban van, illetve a pályázatokat benyújtotta az önkormányzat.

A falunapi ünnepségen átadták az önkormányzat kitüntetéseit is, képviselő-testület határozata szerint Kunfehértó Díszpolgára címet kapott Peter Beer, a németországi Göda volt polgármestere, akivel 1991-ben írtak alá testvértelepülési megállapodást. Huszár Zoltán polgármester elmondta, hogy a volt polgármester sokat tett Kunfehértó nemzetközi kapcsolataiért, amelyek azóta is kiválóan működnek.

Elismeréseket is átadtak az ünnepségen. Fotó: Pozsgai Ákos

Kunfehértó településért díszoklevelet kapott Madarász József főtörzs zászlós, körzeti megbízott, aki harminc éve látja él és dolgozik Kunfehértón, Ficsór Béla, a Kunfehértó Községi Sportegyesület elnöke, valamint az ExtractumPharma Zrt. gyógyszergyártó vállalat, amely a település legnagyobb munkaadójaként több mint száz embernek biztosít megélhetést. A vállalat életének a társadalmi szerepvállalás fontos része, kiemelkedő támogatója a helyi sport és más rendezvényeknek. Dr. Antal Balázs és Nemes József kiváló kapcsolatot ápol a település vezetőivel, tekintik szívügyüknek a falu közösségének támogatását. A díszoklevelet dr. Antal Balázs vette át Huszár Zoltán polgármestertől.

A hivatalos ünnepség zárásaként a Fehértó elnevezésű települések együttműködéséről írt alá megállapodást dr. Hosszú József Újfehértó, Tóth Alice Fehértó és Huszár Zoltán Kunfehértó polgármestere, valamint átadták a „Tiszta udvar, rendes ház” címeket a legszebb ingatlanok tulajdonosainak.